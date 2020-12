Caso di bara di oro confisca na Aeropuerto a wordo posponi te proximo aña

Diahuebs mainta a bin dilanti corte e caso contra sospechosonan Venezolano, biba na ruba, relaciona cu e caso di 46 bara di oro haya den maleta. Diferente testigo a wordo scucha, entre nan un miembro di R.S.T. tambe y Fiscal su acusacion ta sospecho di labamento di placa y falsificacion di documento. E caso a wordo posponi te proximo aña.

E Abogado a expresa cu e investigacion no tabata necesario y esaki a afecta e clientenan, segun loke a bini dilanti na corte, y for di investigacion a wordo conclui tambe cu no tin ekipo pa smelt oro aki na Aruba manera tabata insinua inicialmente. Esaki ta un caso cu ya ta andando pa dos aña caba. Ta wordo bisa cu e oro tabata den zona liber na Douane, dus ningun momento a Sali for di Douane pa bay smelt e, segun e abogado esaki ta informacion cu no ta corecto y ta haya cu hues mester tuma sancion pa con Ministerio Publico a actua den e caso aki.

Un caso sigur bastante interesante na unda ta papia cu ta labamento di placa, y na otro banda ta bisa cu esaki no ta e caso, cu tabata tin mal interpretacion tambe di traducion di informacion na Spaño pa Hulandes na momento cu a inicia e investigacion, na unda procesverbaal di RST a wordo cuestiona tambe na e forma con el a wordo traha y con a bini na e conclusion cu ta labamento di placa.

