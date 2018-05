Caso di Ambar di un aña a sacudi Chile

SANTIAGO, Chile- E violacion di un baby di un aña y shete luna cu a muri despues di e atake, a causa conmocion na Chile. Ambar, e menor agredi presuntamente pa e pareha di su tia, identifica como Andres Espinoza, a muri despues di a wordo atendi den un hospital di e municipio di Los Andes.

Segun e reportenan medico, e baby tabata presenta lesionnan cu ta sugeri penetracion anal y ademas e criatura tabata den estado di shock, segun dokternan di e hospital San Camilo, cu a atende e criatura y a keda profundamente consterna pa e caso.

E presunto responsabel di e agresion a traslada e baby pa un supuesto caida, situacion cu e dokternan a descarta debi na e heridanan cu e baby tabata presenta cu no ta coresponde cu e version di e supuesto violado.

“Contra di e culpabel ta sinti odio, rabia, spanto pero tambe horor pa esunnan cu tabata sa di e caso pero a keda keto. Al final, den un forma menos agresivo, tur cu, como sociedad a faya e criatura”, según e pediatra Alvaro Retamal, cu a atende e menor ora el a yega hospital, segun informanan.

Fiscal Ricardo Reinoso, di e husgado di Garantia di Los Andes, a señala cu Espinoza Araveno no ta reconoce su culpabilidad, y ta sigura cu e mucha lo a cay for di cama, cu tin un haltura di mas o menos 50 cm.

Presidente di Chile, Sebastian Piñera, a condena e morto di e menor a traves di su cuenta di Twitter.

Di otro banda, e minister di Husticia y Derechonan Humano di Chile, Hernan Larrain, a sigura cu lo busca e pena maximo pa Espinoza, cu lo keda cera preventivamente durante seis luna, mientras cu polis ta haci e investigacionnan corespondiente.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Comments

comments