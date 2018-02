Caso de Vuyst ainda sin resolve mientras cu caso di muchanan asesina lo ta den Corte na Maart

Den luna di November Aruba a wordo sacudi cu dos caso di asesinato. E prome caso ta di Sarahi Sierra, cu a wordo asesina den su cas na De Vuyst. E caso aki te cu awe no a tende nada mas di dje, no tin ningun update di parti di autoridadnan. Esaki ta trece mas rabia y confusion den pueblo. Tin un asesino ta canando liber y te ainda no tin indicacion ken por a comete un acto baho asina. Si ta asina cu autoridadnan ta siguiendo cu e investigacion, y cu ta scuchando testigonan nobo cu a bin acera pero tambe ta scuchando testigonan cu ya caba a wordo scucha.

Den caso di e dos criaturanan inocente cu a wordo ranca for di e mundo aki door di nan padrastro, a compronde for di Minsiterio Publico cu e caso aki lo bin dilanti den Corte den luna di Maart. Tanto e mama di e criaturanan, como e padrastro, tur dos ta deteni ainda den KIA sperando tratamento di nan caso.

