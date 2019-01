Caso contra ex minister Paul Croes lo cuminsa dialuna

Dialuna mainta Corte den Prome Instancia lo cuminsa cu e tratamento di e caso penal contra di ex minister Paul Croes y e demas 23 sospechosonan. Esaki ta conoci como caso Ibisi.

Informacionnan cu redaccion di Masnoticia ta dispone di dje ta cu e caso ta programa pa dialuna mainta 9 or y lo tin duracion di un siman. E sospechoso principal den e caso aki, ta Sr. Paul Croes, ex minister di Labor y Asuntonan Social.

ENTRADA HUDICIAL

Tur cos a cuminsa dia 28 di maart 2017 ora cu autoridad hudicial a tene un entrada hudicial na cas di e ex mandatario. Mientras cu no a pasa pa su detencion e dia ey, oficialmente ministerio publico a informa cu e awor ex mandatario a bira un sospechoso di corupcion y malversacion di fondo. Fiscal mayor Erick Olthof e tempo ey a specifica cu e awor ex mandatario ta wordo sospecha di a acepta regalo, promesa y of servicio relaciona cu e mercado laboral, conduciendo na e hecho cu stranheronan por a haya permiso di trabou. Hunto cun’e tabatin un lista di persona mas cu tambe a haya e ‘label’ di sospechoso.

DETENCION

Ta despues di 5 luna cu autoridad hudicial a tuma e paso cu hopi a spera, esta detencion di e actual ex mandatario Paul Croes. Cu e detencion, a presenta e cargonan pa cual Sr. Croes, ex mandatario a keda deteni. E seis cargonan contra Croes ta entre otro, “ambtsmisbruik conhuntamente cu otro of otronan den e periodo di 20 di april 2015 te 30 di januari 2017, malversacion conhuntamente cu otro of otronan di placa di e fundacion S.L.&E. den e periodo di 18 di december 2014 pa 28 di maart 2017, labamento di placa (gewoonte witwassen) conhuntamente cu otro of otronan den e periodo di prome di januari 2014 pa 28 di maart 2017, empleo di un persona indocumenta conhuntamente cu otro of otronan den e periodo di 20 di december 2016 te 28 di maart 2017. Pone un persona den ocasion pa e viola LTU den e periodo aki. Mas subsidiario, laga un persona indocumenta traha, participacion na un organizacion criminal den e periodo di prome di januari 2014 te 28 di maart 2017.

INVESTIGACION

E investigacion di e caso aki tabata uno hopi grandi, unda cu 10 recherche di Hulanda a bin pa asina dirigi e investigacion. A haci uzo di varios aparatonan sofistica, aparentemente grabacionnan den auto, pa asina por a yega na informacion.

PROCESO

Despues di cu e ex mandatario tabata cera pa 3 luna, dia 14 di november 2017, el a recobra su libertad, pendiente pa su caso bin dilanti. A sigui un silencio hermetico ariba esaki. Pero 6 luna despues, hopi informacion a bin dilanti. Durante un regiezitting, unda cu e ex mandatario hunto cu su señora a bin dilanti mesa berde, e mandatario a mantene cu e ta inocente. urante henter e proceso, e mandatario a keda para ariba su inocencia.

Segun Ministerio Publico a bisa cu e caso lo dura un siman, desde dialuna te diabierna, unda lo repasa persona pa persona y caso pa caso di kico nan ta wordo sospecha.

