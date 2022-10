Awe mainta a sigui cu e di dos parti di caso di terenonan cu Leoncita Arends a haya y a bende. E biaha aki ta trata e proyecto Elenath. E sospechosonan cu a presenta ayera mainta ta e yiu muher di Leoncinta, Reina Richardson, Frederic Every, Benny Sevinger, Franklin Abath y Leoncita Arends.

MAS NOTICIA por a compronde cu Hues tabata cuestiona e forma con liher a percura cu Arends haya tereno riba Sasaki y despues Arends a bende esaki pa 555 mil florin.

REGLA TERENO DEN TEMPO RECORD

Durante tratamento di e caso, Hues a bisa cu e tereno a keda regla masha liher y bendi pa 555 mil. Hues a bisa cu Elenath a cuminsa cu disturbio. Hues a puntra Arends con tur cos a cuminsa. Atrobe Arends a bisa cu e ta mantene su derecho di silencio. Hues a mustra cu Franken, cu tabata e director di Elenath e momento ey a haci peticion na Februari 2013 pa e tereno na Sasaki, cu lo ta pa meta hotelero. Na Maart 2013, e peticion a yega na oficina Sevinger y el a keda aproba. Na Januari 2014, Arends a cumpra e accionnan di Elenath pero Franken keda director. Hues a bolbe haci pregunta na Arends pero el a keda mantene su derecho di silencio. Hues kier sa con Arends a yega na Elenath. El a bisa cu e conoce Franken y a cumpra e accionnan. Hues a bisa cu Arends a cumpra e proyecto pa 5 mil florin mientras cu abogado mr. Canwood di Arends a reacciona cu e proyecto a costa 45 mil florin. El a bisa cu Arends a haci e promer pago di 5 mil y despues un pago di 40 mil florin. Hues a sigui bisa cu na Augustus 2013, Arends a nombra su yiu muher Richardson como e director di Elenath.

Hues a sigui bisa cu na November 2013 tabatin un peticion cu ta data di Maart 2013 pa un proyecto di apartamentonan luho y un mall. Dia 29 December 2014, Sevinger a aproba e peticion. Hues a mustra cu Franken a declara cu door di bon relacion cu Sevinger, Arends a haya e tereno. Arends a desmenti esey. Hues a puntra pakico Arends mes no a bira director. Arends a bisa cu e kier a duna su yiu muher chens pa crece y cu e lo haya asistencia di expertonan.

YIU MUHER NO POR SPLICA

Hues a puntra Richardson con esaki ta hinca den otro. El a bisa cu su mama Arends a pidi pa e bira director di e proyecto. E intension tabata cu abao lo ta un mall di negoshi y ariba lo bira apartamento. A papia cu algun inversionista pa despues mira si ta haya financiamento di banco. Hues a keda puntra Richardson con el a busca inversionista. E traductor di Corte a acerca Hues pa splica cu Richardson tin problema pa compronde preguntanan y cu lo mester haci esakinan poco poco. Hues a momento ey a mustra comprension y a cuminsa puntra e mama Arends. Arends a bisa Hues cu e tabata su yiu pa busca inversionista. Hues a bisa cu e no ta haya un bista cla con a bay busca inversionista.

BENDE TERENO PA 555 MIL

Arends a bisa cu a haya algun persona di exterior interesa den e proyecto pero despues nan a cay afor. Na dado momento Alvin Lin a bisa cu tin un persona, e dama Rios, cu kier cumpra Elenath. E idea tabata pa hunto, esta Arends y e dama Rios haci e proyecto pero Rios a bisa cu e kier ta su so. Hues a bisa cu a bende e tereno pa 555 mil florin. Hues a remarca cu ta balenta placa a gana. Segun Arends, ta Alvin Lin a bin cu e prijs. Hues a bisa pa no tum’e na malo pero e ta sinti cu Arends kier schuif tur cos den scochi di Alvin Lin.

Hues a bisa cu for di documentonan ta mustra cu Arends no tabata busca inversionista sino comprador di e tereno. Tin carta di Every pa Sevinger caminda Every ta bisa cu ta bay di acuerdo pa pasa e tereno. Sevinger a splica cu Every tabata e hefe di personal y tabata haci recomendacionnan riba e peticionnan y Sevinger tabata firma. Every a bisa cu ademas di e firma di Sevinger pa cu e peticion di tereno, ta duna instruccionnan. Sevinger a bisa cu e sistema aki tabata promer cu el a bira minister y awor ainda ta haci asina. Every a bisa cu e no tin autorisacion pa duna instruccion na ningun departamento.

REGLA CARTA PA HAYA TERENO

Every a bisa cu Arends un dia a presenta na oficina di minister y bisa Every cu e no tabata wordo yuda na DIP. Hues a remarca con por ta cu Arends ta yega directo serca Every y no otro empleadonan. Segun Every e no sa. Arends a pidi pa traha un concepto di carta pa e bay serca Sevinger. Hues a remarca cu Sevinger ta bisa cu tin asina hopi peticion cu no por atende nan tur y di otro banda ta bisa cu ta un comunidad chikito y tur hende por bin serca dje. El a remarca cu ta straño cu den 1 siman di tempo Arends ta haya e tereno.

TIRA CULPA RIBA OTRO

Hues a remarca cu Every ta bisa cu el a papia cu Sevinger riba peticion di Arends y no Elenath pero Sevinger ta papia di Elenath y no sa cu e ta di Arends. Hues a remarca na Abath cu esaki a bay hopi liher. Abath a bisa Hues cu el a sigui instruccion di Sevinger y si tin tereno disponibel e ta atende y aproba tereno di biaha. Hues a mustra cu Abath a manda carta pa Sevinger riba 29 December 2014 bisando cu a base di instruccion di Sevinger ta facilita Arends e tereno erfpacht na Sasaki.

Dia 30 Januari 2015 Arends a bende e tereno pa 555 mil florin. Alvin Lin a bisa cu e no tabatin impresion cu Arends tabata busca inversionista sino kier a bende e tereno. Hues kier a haya comentario riba esaki di Arends pero Arends a bisa cu e ta mantene su silencio. Hues a remarca cu tin declaracionnan contra Arends. Segun Arends el a duna declaracion na Landsrecherche caba.

YAMADANAN TELEFONICO

Hues a bisa cu for investigacion por constata cu Arends y Every tabatin contacto cu otro tocante e proyecto Elenath. Segun Every, Arends tabata yama pa sa con leu tabata cu e asunto di tereno. Tambe tocante e proyecto di Gobierno Bo Aruba, caminda Arends tabata haci propaganda na radio pa Gobierno. Hues a mustra cu Every a declara cu Arends tabata un molester pasobra constantemente tabata yama pa sa con ta para cu e tereno.

Ta asina cu e dama Rios a haya e erfpacht. Abogado mr. Canwood a bisa cu no ta Arends y tampoco Rios a haya e erfpacht sino Elenath.

HENDENAN DI AVP A RECLAMA

Fiscal a mustra cu Every a declara cu simpatisantenan di AVP tabata bay na oficina y reclama cu Arends tabata haya tereno y nan no. Every a bisa cu el a informa Sevinger di esaki. Segun Every, e asunto no ta sinta serca dje sino serca DIP. Fiscal a mustra cu Every a yuda Arends cu un carta concepto pa haya tereno pero e otro personanan cu a critica, e no a yuda.

Despues di a interogacionnan, Hues a bisa cu otro luna ta sigui cu tratamento di e caso Damira caminda e sospechosonan ta: Nuñez, Werleman, Mansur, Abath y Sevinger.