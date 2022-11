Diaranson mainta e caso den corte a continua, unda pa prome ves Benny a yora den corte. El’a haci esaki ora cu e mester a splica huez di su circumstancianan personal, di su famia, etc.

Tambe Benny a bisa huez cu actualmente e ta sinti’e perhudica, pasobra mayoria den Parlamento cu ta sostene gobierno, a bise cu e no mag representa Aruba den exterior.

Esey a hasi’e un parlamentario limita y esey tine tristo.

(nota di redaccion: Ni ora cu tin reunion den parlamento na Aruba, e no ta acudi. Awor e ta tristo, pasobra e no mag representa Aruba den exterior)

El’a bisa cu desde 2001 e tabata parlamentario. E tin dos yui y un di nan no por haya trabou. Ela bira emocional. El’a repasa e 73 dianan cu e tabata deteni. Ela bolbe bira emocional. E kiermen cu tin un ex minister (Marisol) a hasi mesun cos y gana 17 miyon pero nada ta pasa cune.

Manera Masnoticia a bisa caba, tabata mustra cu Benny no tin arepentimiento y nos ta kere cu su abogado a convence cu ta mihor e laga los di orguyo y cuminsa mustra mas humilde, pa yude scapa castigo di prison.