Caso AvestruzDiahuebs mainta a sigui cu caso Avestruz caminda cinco sospechoso a presenta dilanti Hues relaciona cu asunto di tereno “erfpacht” cu despues a wordo bendi pa 3.5 Miyon Dollars. E sospechosonan ta Ninosca Nuñez, Edgar Werleman, Carlo Mansur, Franklin Abath y Benny Sevinger. E caso ta hiba e nomber Damira y Lisner.

Masnoticia por a compronde cu e terenonan erfpacht pa proyecto Damira cu ta di Nuñez y Werleman y proyecto Lisner cu ta di Mansur, a wordo bendi cu e grupo Donatis pa 3.5 Miyon Dollar.

CASO DAMIRA

Hues a bisa cu e ta haci preguntanan critico a base di e investigacion. E lo kier contesta pero no cu e ta critico sino kier claridad.

Hues a cuminsa cu Nuñez kende tabata accionista di Damira y a haci peticion pa tereno. Hues a puntra si Nuñez tabata cana hunto cu su casa Werleman pa cu e proyecto. Nuñez a bisa Hues cu e tabata directora di Damira for di 2006 y cu Damira ta un compania di construccion y real estate. El a bisa cu a huur un compleho di apartamento. Hues a puntra kico tabata e plan pa e tereno cu a pidi. Segun Nuñez, e cu su pareha Werleman, kier a traha un compleho di apartamento pa vacacion. Huez a puntra Werlemen si e tin experencia di construccion. El a bisa cu el a traha apartamentonan na 2004 y huur. A cumpra 17 apartamento na Cumana y a huur esakinan. Na 2009 a cumpra na Boegoeroei un compleho di apartamento y a huur. Werleman a bisa Hues cu actualmente nan tin 29 apartamento ta huur. El a splica cu e plan tabata pa traha 15 apartamento cu ta destina pa e sector turistico.

DEN 2 DIA A APROBA TERENO PA DAMIRA

Hues a mustra cu 10 December 2014, Nuñez a manda carta pa haya tereno y 12 December 2014 e carta a bay ex minister Sevinger. Na 2016 a haya tereno erfpacht. Hues a puntra Abath di DIP, con esaki por ta posibel. Abath a splica cu enberdad cu e carta a bin for di minister. El a bisa cu peticion pa tereno ta wordo haci serca DIP. Si minister manda carta y na DIP no a haya peticion, e persona mester haci un peticion tog na DIP.

Abath a bolbe splica cu ora e haya carta di Sevinger firma cu ta di acuerdo pa tereno, e ta ehecuta esaki. Hues a puntra Werleman riba esaki y Werleman a bisa cu normal ta sosode cu un copia di carta ta bay na oficina di minister. Werleman a splica cu tur hende por yega na cualkier minister. Tabatin un “opendoor policy”. El a bisa cu por ta posibel cu e mes a entrega e carta pero no ta corda.

Hues a puntra Werleman si e tabatin contacto personal cu Sevinger. Segun Werleman no riba e caso aki. E tabata traha como consehero pa Gobierno. El a bisa cu e tabatin contacto cu e ex minister Sevinger, relaciona cu actividadnan deportivo di partido. Hues a bisa cu for di e documentonan ta mustra Nuñez tabatin contacto cu Sevinger. Nuñez a bisa cu via partido e tabatin contacto cu Sevinger. El a desmenti di tabatin contacto cu Sevinger riba e asunto di tereno.

DUNA CARTA DI MINISTER PRIORIDAD

Hues a puntra Abath riba con ta atende cu carta di Sevinger. Abath a bisa cu ora e haya carta di minister, e ta considera esaki un orden y ta duna esaki prioridad riba e otro peticionnan. Hues a puntra si ta favorece esnan liga cu AVP. Abath a splica cu e no sa kendenan ta afilia. El a bisa cu e ta amigo di Sevinger pa hopi tempo pasobra nan a lanta hunto den bario. E ta simpatisa cu AVP.

CASO LISNER

25 Febr. 2015 Mansur a pidi tereno pa traha apartamento na Eagle Beach, proyecto Lisner. Segun Mansur, el a entrega carta na DIP y na minister. Hues kier sa kico tabata su intencion pa cu e tereno. El a splica cu e tabata kier a traha un edificio. Mansur a bisa cu e kier a bay serca minister pero guardia a bis’e cu esey no ta posibel. Hues a remarca cu esey no ta cuadra cu e maneho di porta habri cu ta papia di dje caminda tur hende ta bay cerca minister.

ATROBE CARTA CU STEMPEL “SPOED”

Hues a mustra cu dia 1 April 2015 Abath a bay di acuerdo cu proyecto Damira y Lisner. Abath a splica cu p’e tabata dos proyecto. E no tabata sa cu ta un solo proyecto. Hues a bisa cu riba e carta di Damira tabatin un stempel “Spoed”. Abath a bisa cu por bien ta cu ta na DIP pero esey lo a sosode riba instruccion di minister. El a bisa Hues cu no ta asina cu e ta dicidi cu e carta mester wordo trata cu urgencia cu pone stempel “Spoed” ariba. Ta solamente si minister bisa, e ora ey ta pone “spoed”.

DAMIRA Y LISNER BENDI PA 3.5 MIYON DOLLAR

Abath a bisa cu el a haya dos decision di minister pa uni dos proyecto Damira y Lisner. Segun Abath e no tabata cla p’e con esey lo mester ta. El a bisa Werleman pa busca conseho pa splica. Na September 2015, Werleman a manda e splicacion cu Lisner y Damira a uni pa un solo proyecto riba deseo di grupo Donatis cu kier cumpra tur dos proyecto. Werleman a bisa Hues cu ta via abogado y compania real estate a haci tur e papeleo pa e tres compania uni.

Hues a bisa cu riparabel di e union di tres companianan ta cu riba e permiso ta para cu e edificio lo por tin 6 piso envez di 5 piso. Werleman a bisa cu riba peticion di Donatis, ta para cu lo trata e proyecto di 6 piso mirando cu tin edificionan halto caba. Segun Werleman, ta keda na Gobierno pa dicidi y por a compronde cu Gobierno a bay di acuerdo.

Na November 2016 Abath a manda carta pa Sevinger cu e conseho pa uni e decisionnan di e proyectonan Damira y Lisner, den un decision so. Hues a bisa cu na dado momento Werleman a dicidi di bende su propiedad. Donatis tabata kier realisa un proyecto turistico. Damira y Lisner a wordo bendi pa 3.5 miyon dollar. Werleman a bisa Hues cu como comerciante a bende e proyecto y ta legal. El a bisa cu expertonan a bis’e cu e ta legal. Hues a mustra cu Mansur a haya 1.5 miyon dollar.

ABATH TA REACCIONA

Hues a bolbe mustra cu ta para den documentonan pa cu e proyectonan Damira y Lisner cu lo busca inversionista pero a lo largo a bende. Werleman a bisa Hues cu for di principio tabata e intension pa realisa e proyecto pero Donatis tabata kier a cumpra Damira y Lisner. Segun Werleman, ta Donatis a ofrece 3.5 Miyon Dollar. Hues a bisa cu e suma ta remarcabel.

Abath a reacciona riba e bendemento di tereno. El a bisa Hues cu si e tabata sa cu e intension tabata pa bende proyecto di e forma aki, e lo a avisa Sevinger pa no pasa tereno. El a remarca cu no ta e intension pa ta bende tereno “erfpacht” cu ta haya masha barata, pa asina hopi placa. Sevinger a reacciona cu e tambe ta contra e bendemento di tereno.

SEVINGER TA CUESTIONA FISCAL

Sevinger a remarca cu pa Ministerio Publico esaki si ta posibel. El a cuestiona e hecho cu el a entrega keho na Ministerio Publico pa bendemento di tereno caminda e minister lo a haya 17 mil dollar. Segun Sevinger, Ministerio Publico a manda bis’e cu no tin base pa persigui e minister y otronan envolvi. Abogado mr. Kock di Sevinger, a bisa Hues cu den su defensa e lo bin mas detaya riba esaki.

Otro siman 9 November lo sigui cu caso Bushiri caminda Biemans y Sevinger ta envolvi. Despues ta sigui cu e caso di malversacion y labamento di placa contra Sevinger.