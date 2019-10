“Caso Avestrus” nomber ideal pa modus operandi di Benny y Leoncita

Diaranson Ministerio Publico a tira varios inval na varios adres na Aruba y tambe na Corsow. Cas di ex-minister Benny Sevinger, cas di Leoncita Arends y cas di Gaby Werleman y tambe na oficina di campaña di Sevinger. E caso aki a haya nomber di “Caso Avestrus” cual nomber ta ideal den e caso aki pasobra tur e figuranan principal kier hinca nan cabez den tera y kere cu mundo henter no ta wak nan fechorianan. For di oranan tempran a haci e bishitanan y loke tabata increibel pa scucha tabata declaracionnan di ex-minister Sevinger caminda e ta bisa di ta totalmente inocente y mas bien Ministerio Publico mester bai investiga e minister anterior cu Gabinete Eman. Pero loke Sevinger a lubida ta cu e mesun tabata e minister durante ocho aña largo y e minister ey cu e ta refiri na dje tabata forma parti di su mesun partido AVP, esta Marisol Lopez-Tromp. Pero durante e ocho añanan cu el a sinta riba e stoel e mes no a haci nada den e caso aki y awo cu e batata cayente ta den su scochi, e kier tilda tur otro hende mientras cu ora e wak su mes den spiel, ta su mesun cara e tin cu wak. Mas ainda den e mesun declaracion aki na e website cu ta na merced di su persona y ta comprometi cu partido AVP, Sevinger a declara cu partido AVP ta un partido prestigioso aunke akinan nos tin cu contradicie pasobra partido AVP ta un patido increibel pasobra esaki ta bira e segundo ex-minister den su filanan cu tin di responde cu Husticia, esta pa refresa memoria ex-minister Paul Croes a haya sentencia caba pero a opta pa bai Hoog Beroep y ta warda awo e final di e caso aki y awo ta ex-minister Sevinger ta na un stap di bay conoce cel di Warda di Polis y consecuentemente cel den KIA na Santo Patia. Pero manera ta ser bisa tin mas di ex-ministernan di e partido “prestigioso y increibel” aki ta riba lista pa enfrenta husticia pa casonan di corupcion durante nan ocho añanan den Gobernacion.

Otro cu a haya bishita, despues cu durante ocho aña largo el a toca e cancion “Busje Komt Zo”, wel berdad “Busje is Gekomen” y awo mester enfrenta Husticia. Ta trata di e famoso Leoncita Arends kende despues di eleccion dos aña pasa a desaparece y aparentemente a bay “sconde” despues cu ni na radio di su mesun famia, e no ta trahando mas pasobra awo si e no tin nada pa bisa ora e coy telefon “90 Bisami”. Den su declaracion tambe bo lo sinti cu no tin un hende mas inocente cune y hasta por compare cu Papa di Roma pasobra e no a haci nada, durante ocho aña ta “fabor” e tabata haci hende pero documentonan ta bisa otro y mas ainda e cuentanan di banco na Merca y na China ta bisa otro. Dus den poco palabra di Sra. Arends, abo como persona tabatin mester di 90 mil meter cuadra di tereno, djis bini serca dje y e ta haci un fabor di bon curazon y sin cobra nada na bonus pasobra ta fabor e ta haci. Un gran persona di berdad no??? Pfffffffff. Loke ta haci henter e cos aki den un forma mas increibel ta cu e hendenan aki a perde tur nocion di realidad y no tin cuero di cara pasobra kier tilda tur otro hende pero ora nan wak nan wak den spiel, ta nan cara nan ta wak y cu aunke bo kier hinca bo cabez den tera purba na sconde, e caso Avestrus aki lo bai tin masha hopi webo grandi lo bai sali afor y mas ex-minister lo bay haya bishita di e “busje komt zo”.

