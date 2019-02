Caso asesinato Juraima Wouters diabierna awo den Corte

Diabierna Corte di Prome Instancia lo trata e caso contra di Alexander J.J. Ras, cu ta wordo acusa di a hinca e dama Juraima L. Wouters mata dia 7 di november 2018. E caso ta bay ta uno PRO FORMA.

CASO

Diaranson anochi, 7 di november, pa 6 or y 30 di atardi, Polis ta keda informa di un caso serio cu a tuma luga den Awakatistraat na Dakota net pariba di e ex Kooyman. Ta trata aki di un caso di problema riba caminda y esaki a termina cu un dama seriamente maltrata y hinca. E dama naci na Aruba 25 Februari 1984 yama Juraima L. Wouter a keda hinca na mas cu un ocasion y esaki a costa su bida unda dokter Lubbers ta constata morto pa 7 or y 21 di anochi.

DETENCION SOSPECHOSO

Dia 8 di november, den oranan di marduga, pa ta exacto 1 or y 30, e sospechoso di e asesinato di Juraima Wouter, J. A. Ras a entrega su mes na Warda di Polis. Aki a bay over di biaha na su detencion, pendiente e investigacion penal cu a cuminsa contra di dje, pa e crimen pasional cu a tuma luga diaranson den oranan laat di atardi. E crimen a tuma luga den Awacatistraat na Dakota, den cercania di ex Antil NV. E dama a wordo treci cu auto particular na Spoed Eisende Hulp, unda cu a haci lo posibel pa yud’e, pero e ta fayece a consecuencia di e hincanan propina. Awo e homber Alexander Ras lo mester bay contesta preguntanan di Recherchenan encarga cu e investigacion aki.

