China- Director di Organisacion Mundial di Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a informa cu tin un escalacion preocupante di coronavirus na China. Despues cu nan a dicidi di laga tur restriccion atras cu e medida politica “cero covid” e casonan a subi rapidamente specialmente cerca e personanan mas vulnerabel di salud. Na China e porcentahe di personanan vacuna ta masha limita compara cu otro parti nan di mundo. China a wordo adverti dor di OMS pa no a laga nan medida nan preventivo cay, mirando e cantidad minimo di habitantenan vacuna y cu esaki por ta un riesgo halto pa esnan vulnerabel. Na provincia nan manera Zhejiang y Anhui, personanan cu sintoma leve of sin sintoma ta wordo bisa pa bay traha, mientras cu eigenlijk no tin suficiente cantidad di testers pa detecta si berdad nan tin e coronavirus.