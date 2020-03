Caso a dal buelta: Pau keto bay ta riba lama, no a haya nada di curpa na Colombia

Despues cu e tres hende hombernan a subi lama diamars mainta a sali for di waf Barcadera pasa di 7 or mainta a subi lama bay direccion Colombia debi cu un persona a informanan cu na costa di Colombia lo a haya algo. Pa banda di merdia famia lo a keda notifica di esnan cu lo a bay Colombia via boto cu a haya e curpa sin bida. Esaki a kibra full e famia cu tabata riba standby na Zeerover. A despacha tanto ambulance y polis, familiar a sak den otro bira malo mes y e ruman muhe a cay den shock cay den depresion di e noticia. Te hasta personal di slachtofferhulp a drenta accion pa yuda y asisti e famia. Segun familiar na e sitio a informa nos redaccion cu e storia a cambia ora cu famianan a manda pidi pa potret y e personanan na Colombia no por a demostra despues di basta rato. Esaki a pone cu e storia a cambia, pasobra un lo a menciona a haya e curpa y ora a manda pidi sikiera un evidencia cu potret no por a demostra. E situacion a cambia completo pa e famia, unda di biaha a reuni y familiarnan mes a publica riba Facebook cu Pau ta ey fo ainda riba lama pero awor e pregunta ta na unda??? 3 amigonan cu a subi lama segun famia nan no a ni yega Colombia y a keda gara y wanta den awanan teritorial di Venezuela.

