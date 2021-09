Casi 90 porciento di personal di hotelnan ta vacuna

E tema di vacunacion ta uno cu ta keda bini dilanti. Hasta recientemente por a scucha hopi comentario of denuncianan publico di personanan cu a haya menasa di retiro si nan no bay vacuna. FTA di su banda por bisa cu nan no a haya ningun caso di e indole aki. El a splica tambe cu nan ta trahando riba protocolnan, no di vacunacion pero di rapid testing.

Nan ta den negociacion cu diferente hotel y tin algun acuerdo concretisa caba riba con ta atende cu e tema aki. FTA ta pro vacunacion, pasobra e ta yuda empresa y Aruba en general. Personanan vacuna ta pone menos presion riba ICU di Aruba su unico hospital. Pero na mesun momento e ta bisa tambe cu esaki no ta bay a costo di perdemento di derechona di e trahado y pueblo en general cu ta ancra den Constitucion. Ta papia specificamente aki di integridad di curpa di cada ciudadano. “No por obliga ningun persona pa vacuna, si no tin un ley pa esaki. Gobierno a bisa cu e no ta bay obliga ningun hende pa vacuna, pues un doño di trabou tampoco por obliga un persona pa vacuna. Loke si por haci ta motiva trahadonan pa vacuna, door di duna informacion pa e trahado tuma e decision pa vacuna. Esaki ta algo cu sindicato FTA ta haci tambe bou di su miembronan.”

Si FTA tin protocolnan cu hotelnan riba loke ta testmento di persona pa covid-19. Ta papia aki di rapid test. Figaroa a keda enfatisa cu vacunacion no ta un garantia cu no ta haya e virus, y tampoco sigui plame, den e protocol ta para cu ta haci e testnan aki tanto riba esnan no vacuna pero tambe esnan vacuna caba. “Nos ta cerando protocol cu diferente empresa riba e asunto aki. Pero tambe ta papiando cu AHATA riba con ta atende cu e asunto di vacunacion.”

Segun e presidente sr Jose Figaroa, no a haya ningun caso di retiro, pero si a bini algun carta den e direccion pa cual a cuminsa cu negociacion pa cierto acuerdo. Pero retiro no tabatin. Loke si nan a wordo informa, cu danki na campaña hiba nan tin casi 90 porciento di personal di hotel vacuna.

