Casi 80% di e poblacion mundial ta portador di e virus HPV

E Asociacion di Salud Sexual di Merca, a revela e presencia di e virus aki, silencioso y asintomatico, den e poblacion mundial ta haltisimo. Na Mexico tin 150 stam di e virus aki y e ta afecta tanto homber y muhe.

Mescos cu tur cu a yega di tin di haber cu medicina, solamente papia di e virus di Papiloma Humano (HPV) cu ta un di cosnan cu preferiblemente niun hende no kier papia di dje.

No obstante, su presencia den e bida cotidiano actual ta hopi mas comun cu hende ta pensa: estadisticanan publica pa e Asociacion Mericano di Salud Sexual ta revela cu 80% di e poblacion mundial por ta infecta door di e virus.

Kico ta HPV?

E famoso HPV ta un malesa mas frecuente cu ta wordo contagia via contacto sexual. E por wordo transmiti ora di tin relacionnan sexual oral, vaginal of anal cu’n hende cu tin’e, o sea e ta e portador. E ta asina comun cu su presencia den e curpa di e persona ta un indicador infalibel di esun cu ta hiba un bida sexual activo.

Asina simpel.

Segun e Ministerio di Salud di Mexico, actualmente nan tin registro di 150 diferente stam, cu ta afecta tanto homber y muhe. Relaciona cu e duda di semper si esaki por causa morto di un persona, of no, e contesta ta : si.

Di tur e tiponan di HPV, 35 ta asocia cu e aparicion di cancer cervicouterino, di vulva, vagina,

Loke mas ta hala atencion ta cu un di e rasgonan cu mas ta hala atencion di e malesa aki, ta cu e absolutamente silencioso y asintomatico. Por pasa hopi aña despues di a pega cu e malesa aki y asina mes, e no ta duna niun señal. Esaki no kiermen cu e ta menos peligroso, mas bien lo contrario.

Risico halto y risico abao

Pa compronde e risiconan cu tin di ta un portador di HPV, tin diferencianan importante. Basicamente tin dos tipo di virus: tin risico halto y risico abao.

Segun Torres Velasco, e prome ta esunnan cu tin e probabilidad mas grandi di termina den cancer. Aunke cu nan por wordo trata corectamente, si e wordo detecta na tempo. Y den e caso di muhenan, nan ta causantenan di lesionnan interno cu ta detecta na e momento di haci su chekeo rutinario, y su aparicion ta depende di e estado di e sistema immuun di e persona.

E virus clasifica como di risico abao, di berdad, no ta asina grave. Pero esaki ta mas notorio, ya cu e ta faborece e aparicion di fretnan den e area genital. E ta completamente tratabel tambe: e fretnan por wordo elimina door di tratamento kimico, of cu microcirugia. Ademas cu e pashent mester keda bou tratamento despues di a haci e cirugia aki.

A pesar di cu tin e posibilidad di cu morto ta existi, actualmente tin hopi opcion pa no yega na tal extremo.

Con pa preveni?

E falta di informacion den salud sexual ta generalisa. Y ta preocupante. Tin ora dokternan ta haya pashentnan di edad avansa cu nunca a haci un chekeo rutinario y cu, desafortunadamente, ta esunnan cu mas posibilidad tin di presenta algun tipo di cancer, door di e virus.

Den caso di Mexico, tin datonan oficial cu ta bin for di e autoridadnan oficial. Esaki ta un ehempel contundente pa duna ehempel di e situacion: for di 2006 e cancer di matriz ta e di dos causa di morto di cancer den e hende muhe. Y e 99% di e casonan aki tabata tin un antecedente di e Human Papiloma Virus.

HPV no ta motibo pa drenta den panico, ya cu tin hopi manera di trata esaki. Sin embargo, e ta bisa cu tin cierto medidanan cu por wordo tuma pa preveni di hay’e.

Basicamente:

• Purba di hiba un bida lo mas saludabel posibel. Evita humamento, haci ehercicio, alimenta bo mes bon y descansa bon.

• Uza proteccion durante di relacion sexual. Aunke e metodo aki no ta proteha totalmente di pega cu HPV, e por yuda.

• Tur aña e hende muhe mester haci su paptest, sin falta!

• Sigura bo mes di cu bo pareha sexual tin su chekeo mediconan na ordo y cu esakinan ta na mustra cu nan ta na ordo.

• Preferiblemente, tuma e vacuna contra di HPV, sin importa e edad, di e cantidad di pareha sexual cu bo tabata tin.

Comments

comments