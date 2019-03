Casi 30 mil persona a firma caba pa pidi deportacion di yiu di Chavez for di Merca

NEW YORK, Merca- Casi 30 mil persona a firma caba un peticion dirigi na WHite House unda cu nan ta reclama e deportacion for di Merca di Maria Gabriela Chavez, yiu muhe di e ex presidente di Venezuela Hugo Chavez y delegado permanente di Nicolas Maduro na Nacionnan Uni.

“Segun e posicion di Merca riba Venezuela y su decision di no reconoce e regimen di Maduro, e pueblo Venezolano , cu tur respet ta solicita e deportacion di Maria Gabriela Chavez”, según un solicitud registra ariba e plataforma “We the People”, di White House.

E peticion, crea diadomingo pasa pa un persona cu inicialnan J.P., mester yega 100 mil firma pa por haya un respuesta di White House.

Den su peticion na gobierno di Donald Trump, e autor a argumenta cu e yiu di Chavez “a critica abiertamente e democracia y cultura di Merca, mientras cu e ta den teritorio Mericano”.

“E ta representa un regimen di narcotrafico y un estado terorista”, el a agrega.

Ademas, e firmantenan ta critica cu Maria Gabriela Chavez no a asisti na tres di e ultimo cinco reunionnan di e Conseho General di ONU, “aunke cu e ta na New York eherciendo tareanan publico”.

Di otro banda, nan a pidi e Oficina di Control di Activonan Stranhero di Merca (OFAC) cu ta depende di Treasure Department, pa habri un investigacion riba e representante di Venezuela na ONU.

“E ta conoci di ta ricibi sumanan grandi di placa resultado di e corupcion sistematico na Venezuela”, e peticion ta bisa.

Maduro, na poder desde 2013, a bolbe tuma posesion di su cargo dia 10 di januari, fruto di eleccionnan teni na mei 2018, pero cu no ta wordo reconoci pa gran parti di e comunidad internacional.

Ora cu e presidente di e Asamblea Nacional di Venezuela, Juan Guaido, a declara su mes presidente interino di e pais dia 23 di januari, Merca tabata e prome pais na mundo pa reconoc’e y pronto el a ricibi e apoyo di e paisnan mas pobla di Latinoamerica y di e mayoria di e miembronan di e Union Europeo.

Sin embargo, Maduro ainda ta eherciendo e Presidencia na Venezuela, e tin e apoyo crucial di e dirigentenan di e Forsanan Arma y tambe ta wordo respalda pa un serie di paisnan, entre cual ta inclui Cuba, Nicaragua, Rusia y China.

