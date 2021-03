Casi 11 mil cas CBS lo falta pa bishita pa completa full e Censo 2020

Damara Rasmijn encarga cu e parti di comunicacion na CBS dialuna mainta a duna un update riba e prome fase di e conteo di e Censo 2020, unda mas o menos 91 mil persona a keda contra den e prome fase cu ta ensera mas o menos 6000 adres cu a keda bishita. Tin di bisa cu casi 59 mil persona a keda bishita door di un teller riba caya y e parti online mas o menos 31 mil persona a haci e Censo2020. Riba e segundo fase di e conteo cu tabata di 22 te cu 31 di Maart 2021, cu lo bay bishita 11 mil punto di adres di nobo ta ensera casnan cu no a coopera of completa y of personanan cu no a haya na cas y ta un intento pa haya e personanan. Tin persona cu no a completa full informacionnan y personanan cu of un otro motibo a nenga pero ta opta pa bishita e adresnan debi na importancia. Lo tin algun teller riba caya pa pasa bishita y laga un carta cu e adres no a completa e cuestionario. Mirando e situacion e situacion di COVID e tellernan por haci entrevista na e cas pero preferiblemente pafo di e cas y no drenta paden. Mirando e situacion di Corona a dicidi pa habri e help desk debi na peticion di e comunidad mes y por haya yudansa via di telefon mes y completa e cuestionario.

E help desk lo ta habri for di 8or di mainta te cu 8or di anochi ta mescos cu aña pasa.

Comments

comments