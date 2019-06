Casa di Dog the Bounty Hunter a perde su bataya contra di cancer

HONOLULU, Hawaii- Beth Chapman, kende hunto cu su casa Duane “Dog” Chapman tabata protagonistanan di e popular reality show “Dog the Bounty Hunter”, a muri diaranson den un hospital di Honolulu, un vocero di famia a confirma na CNN.

Chapman, di 51 aña, a muri diaranson mainta rondona pa su famia, segun Gillian Sheldon a informa. Chapman tabata den un coma induci pa dokternan mientras cu e tabata luchando contra di cancer.

E fayecido y su casa tabata streanan di e programa cu tabata relata e aventuranan di e negoshi familiar di caza recompensa, transmiti for di 2004 pa 2012.

Duane “Dog” Chapman a comparti e noticia di e morto di su casa ariba rednan social.

Beth Chapman, naci na Denver, Colorado, tabata e muhe di mas jong cu a haya un permiso di fiansa den su estado natal, un record cu despues su yiu muhe, Baby Lyssa a kibra. Chapman a dedica su mes na e negoshi aki pa mas di 30 aña.

Chapman y su famoso casa a cria 12 yiu y a reparti nan tempo entre nan hogar na Hawaii y Colorado. E pareha y nan yiu Leland tabata protagonista di e serie di CMT “Dog and Beth: On the Hunt” for di 2013 pa 2015.

Na september 2017 e pareha a uza e cuenta oficial di Facebook pa confirma cu Beth a wordo diagnostica cu cancer di garganta stage 2. Despues, durante e special run di “Dog & Beth: Fight of Their Lives”, nan a revela cu a cancer a keda elimina.

Sin embargo, e malesa a bin bek aña pasa y Chapman a cuminsa mantene su siguidonan actualisa tocante su bataya contra di cancer a traves di rednan social. Su casa a bisa na Us Weekly na december cu Beth tabata explorando tratamento alternativo y luchando pa recupera su salud.

Mester destaca cu WGN America tabata preparando e debut di un serie nobo cu e pareha, “Dog’s Most Wanted”, pa otro aña.

