Casa Cuna no ta nenga un mucha pero personal ta keda e problema di mas grandi

Casa Cuna tin mas luga pa baby pero pa bay haya mas casonan asina aki, nan no ta conta cu e trahadonan y tampoco e parti financiero pa yuda na e momentonan aki, segun Sra. Quillin Arends – Maduro.

E caso aki di e dos criaturanan, tur hende ta lamenta. E ta un caso cu di berdad un mucha cu a sacrifica su bida, pa nos tur ma Aruba, cada ciudadano por bira consciente di loke ta pasa na Aruba y pa hunto scucha e señalnan cu e mucha ta duna.

Como hende grandi, nos no ta scucha e stem di e muchanan. E señalnan cu nan ta duna, ta hopi importante pa scucha e señalnan di maltrato, señalnan di abuso, fisico y emocional. Pero tambe di negligencia. Muchanan cu ta keda nan so, muchanan cu no tin structura.

Sra. Arends a sigui bisa cu Aruba, cu como gobierno y como instancia, nos tin responsabilidad. Pero como ciudadano cada un tin e responsabilidad pa wak un tiki mas miho rond di nos y pa nos por haci locual ta den cada un nos alcance pa haci. Sea como boluntario, den bario den deporte, pa nos por siña scucha e señalnan mas di e muchanan rond di nos. Prome cu punta dede ariba otro cada persona mester wak cada ken nan responsabilidad. Tin hopi mucha mas rond di nos cada un. E bidanan aki no por a scapa, pero Sra. Arends ta sigur di por scapa otro bidanan rond di nan, cu tambe ta duna señalnan, pa esaki no sigui escala ariba nos isla.

Directora di Casa Cuna a sigui bisa, cu nan tin 4 baby recien y 6 mas. Actualmente pa e babynan nan tin un tiki mas espacio, pero atrobe e personal ta keda falta. Actualmente tin un hende so pa 5 baby. Si pa 10 baby, mester wak si tin trahado of boluntario pa haci’e. Casa Cuna casi no ta nenga mucha. Nan ta purba di tur manera posibel pa por acepta e muchanan. Aunke cu nan subsidio, e no ta un secreto, cu esaki no ta yega, ya cu ta 12 florin pa cada mucha. Pa es motibo ta gradici comunidad pa nan contribucion.

Si ta asina cu e problemanan aki, si e situacion escala, no tin luga pa 200 mucha si. Casa Cuna tin eigenlijk pa 36 mucha y di cual eigenlijk actualmente nan tin 38 mucha bou di nan cuido, di cual 12 mucha ta kedando of na famia di criansa of netwerk, caminda tin un vigilancia pa 6 luna, pero mester wanta nan cama por si acaso si nan mester bin bek. Actualmente nan tin 24 mucha kedando cerca nan.

Ainda nan tin un caso andando, y nan ta confia cu e settlement por tuma luga cu gobierno, ya cu nan a gana e caso. E situacion actual di Casa Cuna, caminda nan ta den necesidad financiero. Nan tin proyectonan cu nan ta haya hopi importante, unda cu nan ta haya e caso aki, unda den investigacion ta sali afo cu nan prome yiu nan a hay’e ora cu nan tabata mas jong.

E problema ta intergeneracional, ta birando mucho grandi y ta miho pa por stop’e y tin un miho guia na comienso pa guia e mama hunto cu e yiu. Esey ta e proyecto cu Casa Cuna tin actualmente, Aruba Way a duna un parti di subsidio, pero pa esey tambe nan mester di personal pa traha. Nan tin un psicologo, cu ta dunando na un manera quasi boluntario su horanan. Ta kere den profesionalisa, vooral na un edad chikito.

Hopi hende ta pensa cu e mucha ta chikito, nan no ta sinti. Pero estudionan ta demostra cu entre mas chikito bo cuminsa cu e mucha, mas lihe bo por scapa e criatura di ta un criminal den futuro, segun Sra. Quillin Arends- Maduro, directora di Casa Cuna.