Casa Cuna a presenta nan plan di desaroyo na Minister di Asuntonan Social

Directora di Stichting Casa Cuna Progreso, Sra. Quilin Arends – Maduro a expresa nan agrado cu e bishita di e Minister di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes.

Dia 22 di Januari ultimo, minister hunto cu su delegadonan a realisa un bishita na Stichting Casa Cuna Progreso, unda nan a bin haci un actividad pa e muchanan y haya un rondleiding na Cas Cuna. E minister por a mira e necesidad cu Casa Cuna tin awo, den e parti di remodelacion. Asina tambe otro aspectonan cu tin mester pa duna e ayudo correcto na tur e muchanan den e fundacion.

Sra. Arends a sigui bisa cu un di e necesidad cu nan a presenta den nan masterplan, presenta na Minister tabata entre otro, e problematica di mas importante cu ta e cantidad di muchanan riba cada lider profesional di trabou cu lo ta encarga pa duna atencion y educacion pa e muchanan y locual nan tin mester. Casa Cuna ta lo hopi importante e necesidad di un ayudo specialisa cu specialistanan manera Ortopedagogo, Psicologonan. Pero tambe cu lo tin suficiente wowo pa tin bista ariba e muchanan aki, pa dunanan tur e atencion, y pa duna e mayornan e guia cu nan tin mester.

Pa Casa Cuna ta hopi importante pa tin contacto pa e mayornan, pasobra tin biaha nan lo bin door di negligencia familiar. Y door di tin contacto cu e mayornan, y guianan ta yuda cu nan ta haya e yiunan bek, cu e yiunan por bay den un otro ambiente. Dus traha cu e mayornan ta un meta di Casa Cuna, pa traha cu e mayornan. Y si esaki di berdad no ta bay, pa traha tambe cu famia di criansa, cu sigur ta un derecho di mucha pa tin un famia.

Casa Cuna tin e necesidad di mas profesional y pa profesionalisa loke nan tin den cas caba. Ya caba tin amor, tin hopi cos, pero tin hopi cosnan nobo, manera traumanan nobo cu e muchanan ta trece, unda cu e lidernan tambe mester wordo actualisa. Asina nan sa con pa deal cu e mayornan aki cu ta un reto y tambe cu e muchanan.

Por ultimo, Sra. Quilin Arends- Maduro, a bisa cu actualmente Casa Cuna ta trahando cu plannan pa cada mucha. E plan aki no ta solamente pa e mucha, pero pa full e netwerk di e mucha, e famia di e mucha. Pa yuda e mucha, mester tuma e problema holistico y no e mucha so, pero tackle tur cos cu ta rond di e mucha tambe.

