Fundacion Cas Princesa Aruba cu cede na St. Cruz ta desea di manda pa medio di su 3 reinanan, un mensahe di gradicimento na Aruba henter pa e sosten na Miss Beauty Aruba den 2021.

E tres representantenan ta Keivy-ann Angela -Princess Miss Beauty Aruba, Roshnie Jairam – Little Miss Beauty Aruba, Jaysi-ann Croes -Preteen Miss Beauty Aruba. Pa juni 2022, Jaysi-Ann Croes lo ta biahando pa Punta Cana, Republica Dominicana pa competi den Pre Teen Model World 2022!

Den pasado Cas Princesa a tene musicalnan manera Beauty & The Beast, Masha and the Bear y Aladdin y Diamond Dance show den Cas di Cultura. Tambe e certamennan infantil y hubenil ta bon gusta riba Aruba. Tur aña ta tene certamennan di Baby Princes Beauty Aruba, Little Miss Beauty Aruba y Preteen Beauty Aruba.

Pa 2022, tin un musical nobo na caminda y e certamen final di Miss Beauty 2002 na november. Cas Princesa ta spera di por conta cu e sosten di Aruba atrobe.

