Recien Princess Beauty Aruba Hailey Comenencia tabata di bishita cerca e fundacion TortugAruba. Un di e partinan importante di e programa di un reina di Cas Princesa Aruba ta e obra social na beneficio di comunidad. E aña aki a tene un bendemento di kuki den vakantie y e recaudamento di fondo tabata pa TortugAruba, cu ta encarga cu proteccion di tortuga. Hunto cu representantenan di TortugAruba y Jayleen Croes di Cas Princesa Aruba, Hailey a haci entrega di e cheque simbolico. Actualmente e candidatanan di e certamen di 2025 ta ocupa cu e programa di e aña aki y e final ta 4 di october proximo den Cas di Cultura.