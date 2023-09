Mirando e exitonan di ultimo luna, Cas Princesa Aruba ta recorda tur mayor cu nan ta e fundacion cu ta organisa e 3 certamennan cu ta combina educacion y beyesa cu otro.

Pa e aña aki, tur mucha y pre-teeners cu ta entre e edanan 5 pa 15 aña por inscribi pa ta parti di e competencianan di Princess Beauty-, Little Beauty- y Pre-teen Beauty 2023. E certamen final ta den december.

Durante e temporada, e participantenan lo tin un programa educativo basa riba Aruba su cultura y tambe workshopnan riba cuido personal y beyesa general.

Por tuma contacto cu fundacion Cas Princesa Aruba via e paginanan di Facebook of Instagram. Tambe por yama 7399449