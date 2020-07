Dialuna atardi habitantenan atento di Macuarima a tuma nota huma ta saliendo for di un cas inhabita, y a bati alarma na autoridad. Centro di alarma a despacha unidad di bombero cu urgencia pa e sitio, y aki bomberonan a drenta accion di biaha debi cu tabata tin basta huma ta sali for di e cas. Patruya di Santa Cruz tambe tabata na e sitio y a tuma dato for di personanan cu a mira y a informa cu no tin hende ta bibando aden actualmente.

