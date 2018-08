“Cas di Tan Tin” lo keda rescata pa e futuro generacion di Aruba

Kende no a yega di pasa dilanti di “Cas di Tan Tin”? Kende no conoce un cas tradicional situa na Pos Abou 19, bayendo direccion di Sasaki? Un cas tipico di Aruba cu tin un cura di transhi y un palo di watapana banda di e porta di cura? Cuanto di nos no a desea pa un gobierno, un dia, declara e cas aki como un patrimonio cultural di Aruba? Wel porfin hopi hende nan deseo lo bira realidad.

Minister di Cultura, mr. Xiomara Ruiz-Maduro, ta kla pa tuma rienda riba tereno di cultura. Porfin ta asina leu, cu Gobierno di Aruba por duna su aporte di tal forma cu Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) por cumpra e cas aki, cu ta propiedad di Sra. Faustina Tromp, kende cariñosamente su sobrino- y sobrinanan ta yama “Tan Tin”.

Cas di Tan Tin ta un di e poco casnan tradicional di Aruba cu ainda ta den hopi bon condicion, tanto paden como pafo. E cas aki ta un di e poco casnan tambe na Aruba cu ainda tin muebel y artefacto den dje, cu ta mas di 50 aña bieu. E ta un di e tiki casnan cu ainda tin su mangashina unda antes e cunukeronan tabata warda tur nan hermentnan di traha den cunucu y nan simiyanan pa planta pa e siguiente cosecha. E tin ainda su regenbak y baño cu wc pafo. Y den cushina ainda tin un fogon. Y tur bentana y porta ainda ta di ‘blat di palo’. Tan Tin mes tabata cuida y mantene su cas, te cu awor na edad di 80 aña. Recientemente el a dicidi cu e no por sigui cu e encargo aki mas. E trabou di mantencion di su cas a bira mucho pisa pa Tan Tin y un di su deseonan ta pa su cas por keda manera cu e ta pa semper.

Fundacion Mi Cutisa (FMC) a buska ayudo di AIB-bank, Monumentenfonds y Minister di Cultura, pa hunto mira con por logra cu e cas tradicional aki por keda conserva. FMC ta conciente cu trahando hunto nos por logra hopi pa Aruba. Y awo ta asina leu cu dia 24 di augustus 2018, Minister di Cultura di Aruba, sra. Ruiz-Maduro, lo firma un asina yama Letter of Intent (LOI) hunto cu sra. Stella Harms y sr. Carlos Profet, kendenan ta tesorero y secretario di SMFA. Den e LOI aki lo keda palabra cu SMFA tin intencion di bay cumpra e cas, gobierno di Aruba tin intencion di bay paga e huur y ora ta asina leu ta e intencion pa Fundacion Mi Cutisa haya e tarea di maneha e cas como un producto cultural, educativo, social y turistico. E trabou aki y e cas ta un soño cu Fundacion Mi Cutisa tin ta cana cune pa mas di 15 aña caba, esta muebla un cas tradicional di Aruba manera nos hendenan tabata hacie antes. FMC kier pa nos muchanan di awendia mira cu antes e casnan ta asina fresco y nos hendenan tabata biba sin airco. No tabatin waya di coriente, ni awa na kranchi. No tabatin stoof di gas ni frigidair. Y ta den hadrei di Noord of hadrei di Suit tabata habri cama di cabana abou pa e yiunan drumi. Asina tin hopi cosnan mas di conta. Den futuro si bo bishita”Cas di Tan Tin” lo bo haya sa tur cos.

Tin varios meta relaciona cu compra di e cas aki. Banda di ta rescata y salvaguardia un herencia cultural di Aruba, e ta un fuente di informacion pa siña nos mes hendenan, pero tambe bishitantenan con nos hendenan tabata bisti, kico tabata nan creencia y tradicionnan, etc. Tambe ta e intencion pa den un futuro cercano FMC brinda e oportunidad pa publico por saca portret den trahenan tipico di Aruba.

“Cas di Tan Tin” lo bira un sitio social, unda cu diferente actividad cultural y educativo por tuma luga. Esaki ta un proyecto cu lo contribui tambe na e infrastructura di museonan na Aruba, cu ta un di e areanan cu tin hopi atencion di Minister di Cultura.

Naturalmente tur e inciativanan aki lo colabora tambe pa haci “Cas di Tan Tin” un producto turistico, cu sigur lo bay haya atencion di nos Minister di Turismo tambe. Kiermen e proyecto aki ta uno cu ta yama atencion di Gobierno di Aruba den su totalidad. Paso hunto nos ta bay proteha un hoya di un cas tradicional-historico y contribui na un centro cultural-turistico mas na Aruba.

