Unidad di ambulance diamars mainta a keda dirigi pa Cas di Machi na Vondelaan unda e personal a informa cu un cliente di edad tin cu bay hospital pa un control medico. Asina na hospital dokternan a controla e persona y a constata cu no tin nada pa e pashent por keda hospital. Ambulance a presenta y a yega na Cas di Machi pero, e personal a keda di shock ora cu gerencia a bisa nan no kier e pashent mas y bay cune. Mucho no por a haci y no por laga un persona cu no tin cas riba caya, ta algo inhumano. A yama polis, y notifica mas instancianan di gobierno. Segun gerencia e persona tin debe riba su nomber, ta mustra mas bien cu Cas di Machi kier a desashi di e persona di lage den man di ambulance pa nan cuenta y aki gerencia a faya. For di mas persona a compronde cu tin basta keho riba e cas di cuido aki.

Gerencia mester a baha cabes ora mas departamento di gobierno a cay aden y mester a tuma e cliente bek, paso den ambulance y riba caya en por biba.