Cas di Luz lo ta accesibel e aña aki solamente via sistema di Drive-By

Selma Helder, vocero pa Cas di Luz, ta bisa cu na comienso tabata evaluando pa kisas no habri cas di luz e aña aki pa motibo di e pandemia. Pero mirando cu Jan Flemming no ta bay dorna, tampoco esunnan di Weg Fontein, ni e rotondenan tampoco ta muchu dorna e aña aki. Pues a acerca sra. Susana Maduro kende a yuda cu e cartanan pa Aruba Bank y Setar, a haya un reaccion positivo for di nan dus a dicidi pa dal bay y cende e luznan pero cu un sistema di Drive By e aña aki. E mesun diseño lo wordo uza, a pone un kerstboom acerca tambe.

Dus no ta bay tin bendemento di cuminda, nada di bebida ni tampoco lo permiti uzo di baño. “Esaki ta djis pa duna pueblo di Aruba algo pa core rond, pa no keda tanto cera paden, pa tog tin oportunidad di mira algun luz y sinti ambiente di pasco,” segun sra. Helder.No ta bay tin acceso y no lo haci ningun excepcion tampoco, ningun persona ta permiti pa pone pia riba tereno. Pa siguridad di tur hende, esaki ta e miho sistema. Polis lo t’ey pa controla pues no lo ta permiti pa parkeer auto y aglomera pafo tampoco.

E aña aki, Bohama a wordo acerca cual a sostene Cas di Luz cu un donacion pa e cura, Aruba Bank y Setar tambe a contribui cu un donacion pa paga coriente di otro aña.

E aña aki lo a cumpli 35 aña organisando Cas di Luz den manera cu ta custumbra y ta practicamente tradicion awor riba nos isla. “Nos no lo kier despues di tanto aña di a traha asina un bon nomber pa nos luga, birando causante di un tercer ola di e virus. Nos ta haya 500 pa 600 hende normalmente pa dia, mirando cu Jan Flemming ni na Weg Fontein lo pone, nos lo a haya mas hende,” segun sra. Helder ta splica.

Historia di Cas di Luz

Cas di Luz su historia ta bay atras mas cu 50 aña pasa.

E ta cumpli 35 aña como un fundacion reconoci, pero el a cuminsa hopi tempo mas atras unda a start cu un cas chikito di carton riba un sero. Akinan e hobennan tabata bini y pasa tempo, hunga wega di mesa etc., despues tiki tiki a pone un trapi y esaki a sigui desaroya. Na aña 1985, a dicidi di traha un cas di beton, e tabata tin trapi, a pone rails, tiki tiki a bin algo agrega na dje. 35 aña pasa a bini cu e idea pa tin un diferente tema tur aña; tema di Lago, the Mill, etc.

Lamentablemente e aña aki cu e pandemia, no por bay over na haci e manera custumber y bini cu un otro tema.

