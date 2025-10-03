Cas di Cultura ta entusiasma pa anuncia Madame Spantoza’s House of Horrors, un experiencia inmersivo unico tumando luga na Paseo Herencia Ballroom di 28 pa 31 di oktober.

Bin explora e cas grandi intrigante y misterioso di Madame Spantoza, un luga yena cu suspenso, sorpresanan y esenanan teatral inspira pa historianan clasico di misterio y leyenda. Cada camber ta ofrece un exsperencia cuidadosamente diseña cu ta atrae e imaginacion y ta provee ​​un anochi di entretenimento inolvidabel.

Bishita e mansion di Madam Spantoza 28–30 di oktober di 7:30 PM – 10:30 PM y 31 di oktober di 8:00 PM – 12:00AM. E evento aki ta recomendabel pa publico di 16 aña bai ariba, y bishitantenan bou di 16 aña mester ta compaña pa un mayor. Algun area ta inclui lusnan cu ta flicker y esenanan dramatico, y ta conseha discrecion di mayornan.

Pa mas informashon tocante e evento ta encurasha bishitantenan pa sigui Cas di Cultura riba medionan social.

Tocante Cas di Cultura

Cas di Cultura ta e espacio di teatro y evento cultural nacional di Aruba, cu ta ofrece presentacionnan, exposicionnan y experencianan inmersivo cu ta celebra e arte y cultura di e isla.