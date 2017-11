Cas di Cultura ta celebra su di 59 aña

No ta facil pa un instancia cultura keda na bida pa cual Sra. Vicky Arends, directora di Cas di Cultura ta splica.

Segun Sra. Arends, mester pone atencion urgentemente na e edificio pa asina nan por keda manten’e. Aworaki, di berdad ta tempo pa bay den e direccion aki y ta spera cu den 2021, por habri un Cas di Cultura renoba.

SITUACION REAL CAS DI CULTURA

Cas di Cultura t’ey pa pueblo y nan ta wordo hopi uza. Tin por lo menos 200 momentum di actividad anualmente. Pero mester realisa tambe cu e ta un negoshi caro. Pa Cas di Cultura keda social, nan tin e prijsnan, cu pa cierto hendenan no ta barata, pero toch ainda e no ta suficiente. Kico a sosode? Sra. Arends ta splica cu tempo ta haci cu un edificio ta devalua, ta bira bros, haya salo. Ta 60 aña pasa cu Cas di Cultura a wordo construi, cu santo cu salo aden, cual ta comun pa edificionan asina bieu y esey despues di tempo e tin efecto. Tambe na a bin ta realisa, cu na aña 2000 ora cu e balkinan ariba dak a wordo poni cu ta wanta e “catwalk” den sala, ela wordo haci di cierto manera cu no ta dje stabiel, cual ta haci cu e pilarnan den sala a haya scheurnan den dje. Esey ta e emergencia mas actual cu mester atend’e cun’e .

Ademas di esey, e logistica no ta bon mas. Nos comunidad a desaroya plenamente pa e edificio cu tin aworaki. Den nan diseño nobo nan a tene cuenta cu expansion den cierto sentido, haci’e mas comodo, haci’e mas accesibel pa hendenan den rolstoel, expande e capacidad di stoelnan, capacidad di salanan tambe. Y mara na esey naturalmente, tin henter un modela pa wak na kico mas ta bay dedica. Con ta bay trece mas congreso, mas exposicion, etc. No kier haci un expansion cu despues no por yena e salanan. Tur e angulonan ta wordo analisa actualmente y nan tin un edificio pinta den draft, danki na Monumentenbureau y Teatheradvies BV, cual den nan bista, e no ta un luho, pero plenamente un necesidad.

Cas di Cultura tin un ahuste chikito, di AWG. 250,- pa weekend, depende e fecha cu nan a reserva caba. Cierto tin tiki cosnan tiki mas strak haci, pa eficienica, mas tanto cu e airco draai den un training, tambe ta costa placa. Nan lo bin cu un lista di prijs nobo, cu lo bira oficial.

Si tin un matinee den weekend, cu ta caba 6 or, tin un prijs tiki mas miho si haci e show anochi. Cas di Cultura ta purba di tene cuenta cu e cliente, pero tambe trece e beneficio den uza e tempo mas sabi. Dus, segun Sra. Arends, tin varios manera pa gana mas pero no specificamente door di cobra mas. Ta purba di haci esey un tiki mas sabi.

Pa cierto promotornan ta mas facil pa yena sala, pero tin basta gruponan cultural no ta accesibilidad, caminda cu prensa tambe ta costa un poco. Den e parti di mercadeo ta wak con ta combina nan “ticketing system”, cu ta algo nobo cu lo yega nan budget den cierto sentido y mercadeo, por ehempel, via rednan social, wak ki tipo di paketenan nan mes por haya den deal cu prensa. Dus tur esey ta yuda otro. E ta manera un circulo cu ta yuda otro. Mas propaganda nan haya, mas lihe nan ta yena nan sala, ya cu ta un lastima pa hisa prijs, pa nan no perde tampoco.

GOBIERNO

Tin un Cas di Cultura, cu mester di placa, ta miho pa gobierno uza e Cas di Cultura, cu bay uza un ballroom caminda cu e placa ta bay afo. Pa Congreso Cas di Cultura no ta ful bon ekipa. Pero si tin cierto gruponan cu ta haci uzo di Cas di Cultura, aunke tin un TedEx y un Debate di Millenial, tabata excelentemente haci, door di e gruponan mes, cu tabata hopi bon den manpower. Sra. Arends ta convenci cu si por, pero lo mester bay un extra mile pa haci’e un congreso, di e caliber cu bo por haya di servicio di un ballroom. Cas di Cultura tin un team hopi chikito. No ta bisa cu e no ta posibel. Pero si mester bisa cu nan ta wordo uza basta door di gobierno, y hopi biaha tambe nan ta bezet, cual hopi hende no ta wak. Pero Cas di Cultura tin varios presentacion parti mainta pa scolnan. Tambe tin hopi cosnan priva den Cas di Cultura, tin hopi comedia tambe. Pagonan di gobierno ta bay via Direktie Financien. Pero pa loke ta acomodacion, e lo por bira un tiki mas comfortabel pa e tipo di uzo cu nan ta desea. Y nan ta haya subsidio di parti di gobierno. Cas di Cultura ta bezig cu e sistema di subsidio nobo cu a drenta na vigor aña pasa. Te cu awo, Sra. Arends ta bsa, cu nan ta hopi gradecido pa e apoyo aki, ya cu sin esaki, nan no por opera. For di 2000 Cas di Cultura tabata tin un tipo di subsidio vast. Prome cu esey mayoria gasto tabata cay pa Cas di Cultura, pero sigur e subsidio ta yuda den 60% den henter nan “exploitatiebudget”. Ta spera cu nan tin nan plannan full pinta, nan por haya apoyo pa e theater nobo cu nan mester, segun sra. Vicky Arends.