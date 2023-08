Diadomingo den careda di 10’or di anochi habitantenan di Seroe Cristal y Marawiel a mira huma ta sali for di un cas y nan no a confia e situacion y a cera e boter di gas y a reporta di biaha na centro di alarma 911.

A saca un truck di brandweer cu urgencia a sali for di e post na Tanki Flip, polis tambe mes momento a keda dirigi. Na yegada di e prome truck di brandweer habitantenan a combersa cu e bomberonan, a informanan cu nan no sa si e habitante ta den e cas cu ta un hende muhe, pero si huma tabata sali for di e cas. Pero momento cu a cera e boter di gas e huma a bira menos.

Bomberonan a logra kibra e porta di cas pa drenta paden y di berdad tabatin huma den e cas y e señora tabata riba dama drumi y no tabata sa mes, y aki a lante y sak’e di biaha for di e huma.

Polis tambe a presenta pa pone su mes na altura, a notifica ambulance unda paramedico a brinda asistencia medico na e victima.