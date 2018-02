Carta ta indica con empleada di DOW a laga awa di rioleering bay lama na un manera iresponsabel

Recientemente nos por a tuma nota di un articulo cu a sali den un medio di prensa y despues a bay viral riba facebook, na unda cu un Ex Minister a pone man riba cabes di un empleado pa asina evita cu su persona lo a wordo sospendi pa un incidente cu a tuma lugar na pia di trabao. Un incidente na unda cu e empleada aki a bandona su pia di trabao pa despues un desaster enorme tuma lugar cu e planta di purificacion na Bubali Plas. E empleada aki cu ta casa di un periodista cu ta gusta rebaha hende den su media, a pone cu awa sushi di riool na Bubali a bay lama grandi causando un desaster. Na momento cu e incidente aki a tuma lugar, e director encuestion a opta pa ‘schors’ e empleada aki pa e blunder cu el a comete y hasta pa falta di negligencia di no a haci su trabao corecto. Pa tristo cu e por zona, e casa di e empleada aki, a core bay cerca e Ex Minister cu tabata Benny Sevinger, y a roge pa nan no schors ni kita su casa for di trabao, mirando cu e segundo pasonan lo a bira pa kita e empleada aki for di trabao. E Ex Minister encuestion a bay na amen di e periodista cu ta liga na nan, y a informa e director cu e no mag di kita e trahador. Pa straño cu e por zona, despues cu e Ex Minister a pone man riba cabes di e empleada aki, e no a show up pa trabao nunca mas. Ta despues cu e resultado di elecion a bira conoci, e empleada aki su luz a cende y el a cuminsa realisa cu ‘free for all’ ta bay caba y e Gobierno nobo aki lo no acepta locual cu e ta haciendo. Aki nan a trata tur manera pa ubike den un otro departamento, pero e director encuestion.

