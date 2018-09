Carta di UNHCR no ta garantia pa keda Aruba

Minister di Husticia, sr. Andin Bikker ta declara cu e carta di United Nations High Comissioner for Refugees no ta un garantia cu personanan por keda na Aruba.

Tin algun persona di nacionalidad Venezolano ta drentando Aruba cu un carta di asilo politico Mericano. Una bes cu nan ta na Aruba, nan ta opta pa no bay mas, pasobra nan ta bisa cu esaki ta nan permiso. E Minister ta splica cu tin un sub-organisacion di Nacionnan Uni, esta e UNHCR, cu ta atende cu e tematica di asilo politico. Nan ta haci un tipo di declaracion cu un persona a expresa e deseo pa haci uzo di e derecho pa ricibi asilo politico. E UNHCR ta registra cu personanan a acudi cerca nan na nan oficinanan. Esaki ta simplemente un declaracion di e expresion di e persona cu ta considera su mes como tal. Pa nos leynan esey no tin niun consecuencia. E ley ta cu ora un persona yega na frontera, inmediatamente nan mester expresa cu nan ta bay haci uzo di e derechonan. Di eynan e proceso ta cuminsa pa e persona wordo “screened” pa wak si nan ta bin na remarca bou di e tratadonan vigente.

Hopi biaha esakinan ta personanan cu ta busca asilo economico y mayoria no ta bin na remarca mes pa asilo politico. Dus pa personanan cu ta cana rond cu declaracion di e sub-organisacion di United Nations, cu ta simplemente un registracion cu nan ta considera nan mes como tal, no tin consecuencia pa ley. Nan ta tuma nota di dje, pero esaki no ta duna un base real na Aruba.

Ademas, e Minister ta mustra cu e personanan aki no ta drenta a base di e carta aki, sino nan lo a bin como turista of durante nan estadia na Aruba nan a dicidi di aplica pa cu esaki na e organisacion, pero e carta no ta un carta cu nan a drenta cun’e na Imigracion y a base di esey a wordo admiti na Aruba.

E hecho ta cu tin personanan di exterior cu no ta bin na remarca pa nos propio pruebanan pa determina si en berdad nan tin asilo politico of no den cual mayoria di biaha ta resulta di ta personanan cu ta buscando asilo economico. E ora e leynan ta keda vigente y na dado momento nan por wordo deporta, Minister Bikker ta conclui.

