Carta di SADA ta den cashi den oficina di Minister Xiomara Ruiz Maduro

Integridad ta loke Prome Minister Evelyne Wever Croes a dicidi cu lo ta bay ta e base di su gabinete pero despues di dos luna na mando di e pais, e palabra aki a devalua por completo cerca e propio mandatarionan di e gabinete Wever Croes.

Lider di fraccion di AVP, sr Marlon Sneek ta mustra cu for di inicio di gobierno di Evelyne Wever Croes, cosnan ta mal bruha y ta bisto pa henter pueblo cu e gobierno nobo aki no tin nocion di kico ta carga responsabilidad gubernamental.

“Prome Minister den oposicion, semper a insisti c’un mandatario tin cu ‘haci cos bon tambe ora ningun hende ta mira,’ un expresion politico cu su propio Ministernan a bin ta lubidando por completo.

Na momento c’un Minister di Finansa, den e caso aki Xiomara Ruiz Maduro, informa sindicato SADA cu e no a ricibi ningun carta di e sindicato aki for di ex Minister di Finansa Angel Bermudez, esaki ta confirma e mentalidad cu politiconan di MEP a bin ta propaganda for di ocho aña caba.

Pa colmo net patras di lomba di Minister Ruiz Maduro, ex Minister Bermudez a laga cantidad di mapa cu tur documento necesario cu e Minister nobo tabatin mester pa asina e sigui cu continuacion di gobernacion di nos pais.

No solamente e documentonan aki tabata den oficina di Minister Ruiz Maduro ora cu el a drenta e oficina, pero ex Minister Bermudez tabata na e oficina pa traspasa tur cos pa e Minister di MEP y loke a tuma luga den un forma respetuoso caminda a parti abraso y elogio pa otro.

Fuera cu e proceso a bay ordena den tur sentido, e mandatario por haya copia di tur documento cu e ex Minister a ricibi, y den e caso aki esun di SADA tambe, na BID cu tin tur e documentonan aki registra, pues pa bin bisa cu e no a haya carta riba e asunto aki, no ta berdad.

Ta bin acerca cu ex Minister Angel Bermudez tabata un ‘vakminister’ den Gabinet Mike Eman II

y sin duda no tin interes politico algun pa sconde un documento ya cu pa su persona no tin interes politico algun den esaki.

Semper miembronan di partido MEP den oposicion a elogia e trabou di sr Bermudez como Minister y a dune elogio pa e gran trabou cu el a haci den su periodo como Minister di Finansa y awor diripiente net un di esunnan cu mas a elogia e trabou di Bermudez, pa no carga su responsabilidad como e Minister actual di Finansa, ta inventa excuus dilanti di sindicalistanan di SADA.

E tipo di comportacion aki a bira manera un epidemia den e actual gobierno di coalicion, caminda for di Prome Minister Evelyne Wever Croes pa henter e gabinete, e actual Ministernan ainda no por cumpli tur loke nan a priminti pueblo durante di campaña electoral.

Ora ta papia di integridad, papia berdad y haci bon ora cu ningun hende ta mira tambe ta parti di ser un gobernante integro,” Parlamentario Marlon Sneek ta mustra.

