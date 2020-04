Carta di referencia ta keda valido un poco mas largo

AZV ta informa tur asegurado di AZV cu debi na e situacion di coronavirus, unda cu e gran mayoria di cita di specialista a wordo cancela, cu e carta di referencia -otorga desde 1 di januari 2020- pa bay specialista ta keda valido te cu 31 di december 2020.

Motibo di e desicion

Segun procedura vigente di AZV, e prome (1e) carta di referencia ta valido 3 luna y e carta di referencia di prolongacion ta valido 6 luna. Sin embargo, mirando e actual situacion di coronavirus, AZV hunto cu e specialistanan y cu aprobacion di e dokternan di cas a dicidi di haci un palabracion nobo pa facilita tur partido. Premirando cu ‘masoro’ ora e crisis di coronavirus ta tras di lomba y tur organisacion bay bek na e ‘normal nobo’, tur cita mester wordo agenda di nobo tambe. Pa reorganisa e pashentnan den agenda lo tuma tempo. E punto di salida ta pa haci esaki mas lihe cu ta posibel pero asina mes ta premira cu e mayoria di pashent cu a haya un carta di referencia na comienzo di 2020 of den transcurso di 2020 lo caduca dia cu haya cita na dokter pa motibo di e tempo di espera cu a bira mas largo cu normal.

Pa evita cu aseguradonan mester bolbe bay busca carta di referencia cerca nan dokter di cas, a tuma e decision aki.

Servicionan

Entre tanto, tur servicio di AZV ta continua digitalmente. Aseguradonan tin diferente opcion pa comunica cu AZV. Por yama na 5279900/5279971/5279972/5279996. Pa pregunta tocante inscripcion of prolongacion di seguro AZV por email na klantenservice@uoazv.aw Tene cuenta si cu tur rekisito vigente pa inscripcion manera inscripcion na Censo prome, peticion pa permiso haci na tempo na DIMAS y of permiso nobo. Pa pregunta tocante cuido medico den exterior por email mu@uoazv.aw Pa tratamento of medio auxiliar cu mester autorisacion previo di AZV por email mgv@uoazv Pa pregunta tocante factura of declaracion por email dv@uoazv.aw Por ultimo, tur asegurado cu kier ‘chat live’ cu AZV por haci esaki via www.azv.aw of via e FB page di AZV, mensahenan directo.

