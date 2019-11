Carta di reaccion Prome Minister di na lider di Raiz, Sr Ursell M Arends

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a dirigi un carta na Sr. Ursell M. Arends, Lider di RAIZ na unda e ta duna Sr. Arends un contesta hopi ampio riba un carta di Sr. Arends fecha 22 di october 2019 cu topico: maneho di nombracion politico y integridad di Proyecto “Port City’. Den su carta, Prome Minister ta bisa lo siguiente:

“Mi ta gradici bo pa bo preocupacion y atencion pa e tema di integridad, cual Gabinete Wever-Croes a pone como prioridad den su programa di gobernacion. Den nos programa di gobernacion nos a stipula cu mester restablece principionan di integridad, transparencia y bon gobernacion como fundeshi di gobernacion pa asina garantisa un nivel halto di bon gobernacion, y pa gana e confiansa bek di pueblo den gobernacion.

Maneho di nombracion

Pa loke ta trata e maneho di nombracion, mi ta informa bo cu conforme decision di Ministerraad di 20 november 2017 cada oficina di Minister por nombra maximo 25 persona. Esaki contrario na gobiernonan anterior cu no tabata conoce un limite. Pa duna un ehempel, e ex Prome Minister Mike Eman cierto momento durante su periodo di gobernacion tabata tin mas di 300 persona riba su payroll. Despues cu CAFT a cuminsa cu supervision financiero, el’a baha e cantidad di hende riba su payroll y e minimo cu e tabata tin tabata 147 persona.

Na e oficina di ministernan di Gabinete Wever-Croes, tin entre 10 te maximo 25 funcionario ta traha. Cu esaki nos a reduci e gastonan di e oficinanan di ministernan cu 20 miyon florin pa aña. No ta facil pa traha cu un staf asina chikito, pero como ministernan nos ta duna ehempel na e aparato gubernamental, y na comunidad, cu nos a corta den nos gastonan prome.

Tambe bo persona a pidi pa haya splicacion di e maneho di gobierno pa loke ta trata nombracionnan nepotistico. Na mi oficina tin 23 funcionario ta traha di cual 15 ta ambtenaar di entre 10 y 30 aña di servicio, cu temporalmente ta na disposicion di mi oficina, y despues lo bolbe na nan departamento. E demas 8 personanan tin contrato di trabao temporal basa riba nan experticio y/o capacidad, pa e periodo di gobernacion Wever-Croes. Nan ta den funcionnan cu ta varia riba diferente area manera energia, ciencia, inovacion. Entre e ambtenaarnan na mi bureau kizas tin algun familiar of amistad, cu ta hende di confiansa cu un minister mester tin cerca, y tin mas tanto aña di servicio cu ami tin den politica. Ta a base di nan experticio y conocemento di e aparato gubernamental mi a pidi nan pa temporalmente reforsa mi oficina

Pa loke ta trata e entidadnan gubernamental, mi persona no tin niun autoridad pa haci nombracion, y mi no a haci esey tampoco den e dos aña di gobernacion. Ademas, nos gabinete tin un ‘vacature stop’ pa cual no ta posibel pa nombra mas hende den gobierno. Pa futuro, ora cu tin presupuesto pa vacatura atrobe, nos intencion ta pa de-politisa e nombracionnan den gobierno, a traves di un organo independiente.

Port City

E acusacionnan cu bo ta lansa den bo carta contra e proyecto, y miembronan di hunta, ta hopi serio, sinembargo bo no ta menciona nomber especifico ni tampoco substancia dicon bo ta haci tal acusacion. Mas alew bo ta pidi pa para e proyecto, tambe sin base of substancia dicon. Mi ta supone cu bo sa cu para un proyecto no ta algo cu un gobierno mester haci di e forma aki, pero mester tin bon substancia dicon ta para un proyecto.

Mi ta di opinion cu no ta corecto, ni integro pa bo lansa tipo di acusacionnan asina sin duna e nomber specifico of mas informacion di locual bo ta acusando Gobierno di ta haciendo. Sinceramente esaki a asombra mi y a desapunta mi, pasobra Gabinete Wever-Croes ta tuma integridad hopi na serio. Y nos no por permiti un partido politico daña nomber di e compania estatal APA NV of purba atacha y mancha e Proyecto di Port City, sin substancia esaki. E proyecto aki ta hopi importante pa nos pais, pa nos economia y ta representa pan pa hopi mama y tata di famia den nos pais.

Integridad ta hopi halto riba nos agenda di Gobierno y tur proyecto ta bay conforme reglanan di corporate good governance. Mi ta invita bo y partido RAIZ pa na momento cu ta insinua algo robes, y sigur na momento di haci acusacionnan asina serio, pa por fabor menciona nomber y fam di cualkier miembro di e hunta di comisario di APA NV cu por ta un sospechoso den e caso Avestruz, y tambe comparti cu Gobierno e pruebanan aki. Nos ta spera di por ricibi esaki mas pronto posibel, si esaki ta existi, pa di e forma aki Gobierno tuma e pasonan necesario. Nos investigacion a mustra cu esaki no ta e caso, pero si en caso cualquier miembro di e hunta di gobernacion y integridad y reemplasa supervision di APA NV, of di cualquier otro compania estatal bira un sospechoso, Gobierno lo no duda di actua conforme reglanan di bon e miembro aki imediatamente.

Vision di Integridad di Gabinete Wever-Croes

Gabinete Wever-Croes ta pone hopi enfasis riba bon gobernacion, integridad y transparencia. Den dos aña di gobernacion nos no a yega ainda caminda cu nos kier yega, pero nos ta riba e bon rumbo. Mi ta comparti e vision aki den lineanan grandi, y mes momento invita partido RAIZ pa sostene nos den esaki.

