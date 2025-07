Departamento di Cultura Aruba ta habri inscripcion pa muchanan cu tin talento pa baile, teatro, arte visual, canto of musica. Esaki ta bo oportunidad pa forma parti y biba un experiencia inolvidabel.

Pa ken?

Muchanan cu tin gana di explora nan talento y siña den un ambiente creativo, ademas di conoce parti di nos herencia y identidad.

Tema central:

“Nos Cas ta Bon Traha”

Un espacio pa descubri potencial, expresa identidad y construi un futuro briyante.

Fecha: 15 di augustus

Orario: 10:00am – 4:00pm

Luga: John F. Kennedy Education Center

Presentacion final pa famia y publico:

3:00pm – 4:00pm

Inscribi awor!

Pasa durante ora di oficina na John F. Kennedy Education Center y yena bo formulario di inscripcion. Cupo ta limita pa 50 mucha. Participacion ta completamente gratis.

Lo tin un maestro di cada disciplina artistico cu lo comparti diferente tecnica cu e muchanan por uza pa yega na e presentacion final di nan obra y resultado. Solamente mester tin hopi disposicion pa participa den tur tayer y bin c’un paña comodo cu por susha, verf riba dje y boter di awa.

No perde bo oportunidad!

Pa mas informacion por yama na: 565-69-03 of 582-2185. Pregunta pa Eleen Rasmijn of Freddy Montoya.