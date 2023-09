Diamars atardi na The Venue den presencia di organisadornan, sponsors, medionan di comunicacion y musiconan, Stichting Musica a anuncia su actividadnan pa e siguiente ACSM Music Fest 2024. Den preparacion pa Carnaval 70, Stichting Musica a trece un tremendo secuencia di evento cu e lema; “CAMINDA PA CALYPSO Y ROADMARCH 2024”.

For di aña 2013 Stichting Musica ta e organisador di e “Aruba Caiso & Soca Monarch” festival. Un biaha mas e fundacion ta den pleno preparacion pa Aruba su Carnaval 70 y lo organisa e festival den un forma inovativo y moderno.

E pre-finalnan di e Soca Roadmarch lo tuma luga riba dianan 7, 8 y 9 di november 2023 na “The Venue”. Tur anochi prefinal lo cuminsa pa 8’or di anochi. Riba dia 11 di november 2023, e dia tradicional “11-11” cu ta e inicio di Carnival Season, lo anuncia e finalistanan cu lo competi den e gran“Super Saturday” finals.

Tur prefinal lo wordo transmiti via di live streaming. Pa e competencia aki lo huzga 2 categoria den genero di Soca cu ta: 1. Groovy Roadmarch (125 pa 140 bpm) y 2. Power Roadmarch (136+ bpm). Participantenan por scoge nan categoria of por participa den ambos. E competencia final lo tuma luga riba dia 27 di januari 2024. Durante e “Super Saturday” finals, Aruba lo conoce 2 Monarca; e Power Roadmarch Monarch y e

Groovy Roadmarch Monarch.

E “Calypso Monarch Show”, cual ta e competencia den e genero di Calypso, lo tuma luga riba diabierna 26 di januari 2024 y lo no tin prefinal. Asina dunando oportunidad na cantantenan Arubiano di Calypso cu ta biba den exterior pa tambe competi pa bira e Calypso King.

Inscripcion pa ACSM Music Fest cu su lema “Caminda pa Calypso y Roadmarch 2024” ta habri diabierna 1 di september te cu 30 di september 2023. E aña aki atrobe inscripcion lo ta den forma digital via di e link cu musiconan lo ricibi via di e-mail. Na momento di habri e link lo haya tur informacion necesario pa inscripcion. E-mail pa peticion pa participa ta [email protected]

Stichting Musica ta hopi contento con e reunionnan y preparacionnan a cana conhuntamente cu e musiconan y cu entusiasmo ta sigui cu e preparacionnan pa e prefinalnan. Masha danki tambe na tur nos sponsornan cu a mustra nan sosten un biaha mas na e magno evento aki cu ta ACSM Music Festival.