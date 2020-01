Carnaval 66: Tur cos ta cla pa fakkel y lo tin un last lap

Sr Darren van ommeren vocero di SMAC diabierna atardi na nan oficina a duna informe cu nan a bin ta trahando for di prome dia pa loke ta preparacion pa carnaval 66 den silencio debi cu kier a laga e temporada festivo di december pasa completo y diasabra ta cla pa e parada di flambeu. Como e prome parada y e actividad di e temporda di Carnaval y nos tin 10 grupo cu lo ta riba caminda. Darren a menciona cu e fakkel ta pintando bon unda cu gruponan ta confirmando e participantenan cu nan tin y ta calcula cu lo tin riba 7 mil participante riba caminda. E lista cu tin pa fakkel ta

Quality Brass y e banner di SMAC ta habri e parada despues ta sigui pa e siguiente gruponan:

Champagne mas o menos 1750 partcipante

Los Laga mas o menos 750 particpante

Pink 4 live mas o menos 1500 participante

Majestic mas o menos 300 participante

Empire mas o menso 1000 participante

OPC ta pendiente pa e cantidad

Royal carnival group mas o menos 500 participante

TOB mas o menos 1500 participante

Dushi Carnival group 600 participante

Infinity ta pendiente pa e cantidad

Fakkel e aña aki ta conoci cu un last lap cu e banda musica steam cu ta cera e fakkel y nos di SMAC a dicdi di duna Aruba e last lap un biaha mas den colaboracion cu steal band pero alaves henter team di smac y cuerpo policial di aruba ta pidi e cooperacion pa comporta den e last lap y si tin bringamento den esaki no lo tin e mes un smaak pa bin cu last lap den e otro paradanan.

