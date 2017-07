Carlos Vives “victima” di un sunchi horta

TORONTO, Canada- E sunchi di e muhe blond cu a burla di tur e controlnan di siguridad te cu e la yega na e stage, caminda cu Carlos Vives tabata interpreta su tema “Carito” durante un concierto na Toronto, Canada, a dura solamente 10 seconde.

E cantante di Vallenato a ricibi e muhe cu’n sosnrisa y cu brasanan habri, como celebrando e durf di e hoben, pero atrobe su ingeniudad a sali Carlos hopi caro. Mescos cu un dia di awasero di Augustus aña pasa, ora cu un biaha mas ta laga su bicicleta sin pone candal den un parkeerplaat di Bogota y nan ta hort’e for di dje.

Sin embargo, cu tanto escenario y horanan di concierto acumula, niun hende a “asalta” Carlos Vives den su humanidad di e forma ey. Asina Paola España, manager di Carlos Vives na Colombia, a declara na Noticiasrcn.

“Ta prome biaha cu esaki ta pasa. Semper tur hende ta super respetuoso cu Carlos, specialmente hende muhe, pero esaki, di cual no tin ningun data, a pasa tur e filternan di siguridad, a subi ariba stage, y esaki ta pasa”.

E video cu ya caba a dal buelta rond mundo, manera su vallenatonan, ta mustra con e cantante no tabata tin otro opcion di respone, aunke di manera hopi timido, e abraso apasiona di su fanatica.

Sorprendi, un biaha mas ta bira wak su publico y ta topa cu e wowonan picaro di su acordeonero Egidio Cuadrado y el a bisa su banda “ya nos ta bayendo”!

Y apart di e ultimo pida di su cantica cual el termina su concierto na Toronto, Carlos Vives no a bisa nada mas, menos den publico.

