Carlos Bislip Drum & Percusion Camp ta opcion excelente pa guia hobennan den direccion musical mas positivo

Un di e actividadnan sigur cu mester di hopi apoyo ta e Carlos Bislip Drums & Percusion Camp, cual fuera di ta duna e muchanan cu ta cu vakantie di scol algo di haci, tambe ta contribui grandemente den desaroyo di nos muchanan. Semper tur hende ta reclama cu no tin nada special pa e muchanan cu ta cu vakantie haci, wel pa varios aña caba Carlos Bislip ta organizando su camp. Nos mester bisa cu no solamente e ta juda e mayornan pa e muchanan tin algo di haci durante dianan di vakantie, sino e ta duna e muchanan oportunidad pa siña musica den un forma mas facil y bon y mas cu claro crea e amor pa musica for di tempran caba.

Diadomingo anochi tabata e ciere di e camp caminda cu e muchanan, cu a wordo parti den dos grupo, a haci presentacion riba un stage grandi, den e caso aki Cas di Cultura pa nan mayornan y tur esnan cu tabata interesa pa bin wak kico e muchanan aki a siña durante e camp. Nos tabata presente durante e presentacion aki y nos a keda sigur impresiona cu e hecho cu tur e muchanan aki ta lesa notanan musical caba y esey tin nan den e caminda corecto pa sigui studia musica y den futuro bira un musico di taya grandi. Mester menciona cu aperas cu Carlos Bislip ta traha duro pa logra pone e camp aki riba pia aña tras di aña, nos mester bisa cu e mester sigur hopi mas judansa y sigur di parti Gobierno pasobra e ta haciendo algo sumamente positivo pa brinda e muchanan un alternataiva mucho mas miho pa desaroya nan talento musical.

Sigur nos a mira hobennan cu hopi talento y aki par di aña, e hobenan aki lo ta dirigi e mundo musical di nos isla sino ta e mundo di musica internacional. Sigur pabien na cada un di e muchanan cu despues di e presentacion a ricibi nan certificado di participacion, pero tambe un pabien grandi na Carlos Bislip cu ta traha sumamente duro pa musica keda bibo bao di nos muchanan pa cual nos ta kere cu e mester di mucho mas judansa pa logra cosnan mas grandi pa nos muchanan. Y mas cu claro a bira tempo pa Gobierno tuma decision y haci musica un curiculum mucho mas importante den estudio basico y avanza di nos hobennan p’asina hinca e muchanan den un direccion mucho mas positivo. Musica por cambia e direccion menos bon den cual nos muchanan dado momento ta scohe pa bai aden mirando cu nan no tin e opcion aki pero cu Carlos Bislip Drum & Percusion Camp, nos muchanan y hoben tin un opcion mas positivo pa mehora y desaroyo nan existencia riba mundo. Pabien muchanan y sigur Pabien Carlos Bislip.

Comments

comments