Durante e bishita oficial di delegacion di parlamentario di Aruba na Hulanda pa e reunion di Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), caminda cu parlamentarionan di Aruba, Corsou, St. Maarten, Eerste Kamer y Tweede Kamer a topa, Carlos Bermudez, miembro di Parlamento pa AVP ta duna di conoce cu a presenta un tema cu ta keda gana relevancia den tur pais di Reino Hulandes: embehecemento di e poblacion of sea vergrijzing.

Durante e presentacion cu a haya for di Richard van Zwol, a mustra cu e edad promedio di habitante den Reino a sigui subi constantemente desde 1990 y segun e pronosticonan pa 2050, e tendencia lo sigui na un nivel mas halto. Aruba, manera otro paisnan den Reino, ta enfrentando e mesun situacion: un poblacion cu ta bira mas bieu y un grupo laboral cu ta disminui.

Segun Bermudez, esaki ta un asunto cu tin implicacionnan grandi pa e futuro di e pais, y cu ta pidi planificacion serio den area di salud, infraestructura y mercado laboral. “E embehecemento no ta solamente un reto pa gobierno, pero tambe un oportunidad pa innova. E ta un yamada pa nos adapta CAO den caso cu tin obstaculo, crea mas flexibilidad laboral, y reconoce e balor cu e generacion mayor tin pa nos comunidad,” Bermudez a bisa.

Mayornan activo despues di pensioen

Un di e punto mas importante cu Bermudez a resalta ta e necesidad pa motiva mayornan pa sigui traha despues di e edad di pensioen. Segun e parlamentario, hopi hende ta opta pa no sigui traha pasobra e ganashi adicional ta pone nan den un categoria di belasting mas halto, cu ta laga nan casi sin nada di loke a gana.

“Mi ta contento di mira cu e Gabinete AVP/Futuro a expresa su intencion pa introduci un reduccion fiscal di 10 mil florin pa e grupo aki. Esaki lo crea un ambiente atractivo, husto y digno pa e grandinan cu ainda tin energia, experiencia y gana di sigui contribuí,” el a enfatisa.

A agrega cu Hulanda mes ta bini cu recomendacionnan pa crea mas flexibilidad den orario di trabou, pa duna espacio pa cita medico y atencion familiar, y cu infrastructura mester adapta pa mobilidad limita.

“Nos mester sigui esey tambe, pasobra un pais cu ta traha pa bienestar di su pueblo, ta traha pa tur generacion — chikito y grandi,” Bermudez a bisa.

Apoyo pa un trato humano y husto

Bermudez tambe a referi na un caso reciente den Departamento di Obra Publico (DOW), caminda contratistanan di 70 aña a ricibi un carta di terminacion di contrato pa fin di 2025. “Esey ta contra di e direccion cu nos gobierno kier tuma. Mi ta completamente di acuerdo cu promer minister mr Mike Eman, cu a sali y bisa cla cu e no ta bay permiti esaki pasa. Nos no por trata nos grandinan manera cifras; nos mester trata nan cu respet y humanidad,” el a enfatisa.

Trece hobennan profesional bek cas

Un otro punto central ta e necesidad pa traha un programa structural pa trece nos hobennan profesional bek cas. Bermudez a bisa cu durante e reunion cu studiantenan Arubiano na Haagse Hogeschool, el a nota cu hopi ta interesa den bolbe, pero ta falta oportunidad, siguridad y infrastructura. “E salario, costo di bida y perspectiva pa futuro ta e tres factor cu ta hala atencion. Si nos no duna nan un razon pa bolbe, nan lo keda contribuí na economia di otro pais,” el a bisa.

Den e Memorie van Toelichting di presupuesto 2026, ta contempla cu e Gabinete AVP/Futuro lo elabora un sistema pa facilita e regreso di profesionalnan Arubiano. Bermudez a agrega cu den Tweede Kamer, a presenta un mocion pa evalua posibilidad pa rebaha debe di studiante (DUO), si e profesionalnan ta traha y biba na su país di origen pa un periodo determina minimo di aña. “Esaki ta un idea husto y motivante. Si nos ta papia di futuro, nos mester papia di nos hobennan,” el a afirma.

Bermudez a conclui cu un mensahe di speransa: “Aruba mester di su grandinan y di su hobennan. Un gobierno ta traha pa tur dos. Esaki ta e direccion cu Gabinete AVP/Futuro ta tuma — pa un Aruba cu ta prospera, cu ta sostenibel, y cu ta basa riba respet pa tur generacion.”