“Caring Heartz” a haci 72 mucha feliz cu nan articulonan y tas pa aña escolar nobo

E inciativa aki a bini for di aña pasa caba caminda como grupo nos a pone ideanan hunto y e aña’ki a concretiza esakinan y como grupo a pone placa hunto p’asina bestel tur cos y despues aserca e scolnan cu a wordo scohi. E scolnan a wordo scohi “randomly” y e scolnan cu a wordo scohi a manda un lista di e sexo di e muchanan p’asina por tin e colornan bon pa cada mucha por ehempe; blauw, biña etc. Nos a haci 72 mucha feliz dus 72 tas e tabata total. E ta tin potlood, pen, slijper, kleurpotlood, linial, map, etui dus e tabata full ekipa practicamente. No ta kere cu e muchanan aki lo falta mucho cos mas. Claro cu lo bai tin mas projecto y a dicidi cu no lo para akinan y ta contento cu e reaccion di e muchanan pero awo lo move bai otro caminda, aunke dimes lo keda corda riba e muchanan aki pero lo bai haci algun projecto awo di naturalesa cu e addictonan p’asina juda un tiki tur caminda cu por. Logicamente kier a gradici tur e voluntarionan y no ta trata aki di un grupo mucho grandi opero asina mes a logra y kier a gradici Juver Cargo cu a juda ora di importa e tasnan y tur e articulonan, Aytron Photopgrafy cu a juda pa saca e potretnan durantte e dinan di entrega y tambe ta un di e voluntarionan. E facebook page ta “Caring Heartz” e ta caba cu un “Z” y ta cla pa cualkier persona cu lo kier juda trece un idea of algo asina cu nan por aserca e grupo y claro e facebook page ta hopi activo.

