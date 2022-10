Caribbean Arthritis Foundation ta un fundacion cu tin como meta principal pa mehora e posicion di pashentnan cu ta sufri di un di varios forma nan di artritis cu ta conoci. Esaki ta wordo realisa door di mensualmente organisa actividadnan di pashent y alavez actividadnan pa e veld di cuido.

Dia 12 di oktober ta rond mundo conoci como Dia Mundial di Artritis. E aña aki e lema ta: “injuries may lead to arthritis”. Caribbean Arthritis Foundation tambe ta observa e dia aki y den cuadro di esaki lo organisa dos sesion di informacion pa pashent. E prome riba diaranson, 12 di oktober 2022 den e sala di expo na Cas di Cultura. Prof. dr. Mart van de Laar, reumatologo y profesor liga na Universiteit Twente, Hulanda y lo duna un charla cu tin como titulo: “Early diagnosis and the treatment of Rheumatoid Arthritis”.

E observacion aki lo continua cu un charla pa dia 13 di oktober, tambe den e sala di expo na Cas di Cultura, pero presenta pa Dr. Rémy Mostard, PhD., specialista di pulmon liga na Zuyderland Medisch Centrum na Sittard y Heerlen, Hulanda tin como titulo: “Post Covid-19 Syndrome”.

Pa diabierna y diasabra awor, un Masterclass special lo sigui, pero pa e veld di cuido, muy en particular pa e dokternan di cas, tur esaki den e cuadro di e “Early Diagnosis Program”.

Mientras tanto tur dokter di cas a ricibi un set di buki specialmente pa nan sala di espera, pa asina pashentnan por tuma nota di informacion valioso riba e topico aki mientras cu nan ta warda nan afspraak cu nan dokter di cas.

Sr. Jacco Vroegop, director general di Dr. Horacio Oduber Hospital, tambe a ricibi un set di buki for di man di e Presidente di Caribbean Arthritis Foundation, Sr. Francisco de Mey, esaki den presencia di entre otro e oradornan cu actualmente ta di bishita na Aruba, Prof. dr. Mart van de Laar y Dr. Rémy Mostard, PhD.

Caribbean Arthritis Foundation entre otro ta sostene e Sustainable Development Goals number 3, 10 y 17, cu ta: Bon salud y bienestar, reduci desigualdad y cera acuerdo y lasonan pa realisa metanan.