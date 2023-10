Dia 12 di october ta dia Internacional di Artritis y anualmente Caribbean Arthritis Foundation ta tuma e oportunidad pa refleha y observa e dia aki. Desde 2022 e fundacion ta organisa actividad pa su pashentnan pero tambe congresonan medico acredita pa e veld di cuido, muy en particular pa e dokternan di cas. Tur esaki ta sosode pa contribui na un mihor calidad di bida pa esnan cu ta sufri di un di e formanan di artritis den cuadra di e campana “early diagnosis and treatment”. Actualmente tin mas cu 2mil persona cu a wordo diagnostica cu un di forma di artritis y cu ta bou tratamento di e dos reumatologo cu Aruba conoce. Pero tambe ta un echo cu tin hopi persona cu no a ser diagnostica ainda.

Y akinan e veld di cuido ta hunga un rol importante. Echo ta cu artritis ta un condicion cu ta causa daño irreversibel na e jointnan, cu tur sorto di consecuencia pa un persona. Durante 2023 e fundacion a organisa varios actividad di pashent pa asina continuamente tene su pashentnan bon informa riba e ultimo desaroyo nan, pero tambe pa duna un empuhe moral pa asina por maneha un balansa mas optimal cu ta posibel. Na mei ultimo Aruba un vez mas por a ricibi Prof. dr. Mart van de Laar, un reumatologo cu a educa varios reumatologo durante su carera, cu a duna un session acredita pa e veld di cuido cu bishitantenan di e veld di cuido di Curacao, pero tambe un presentacion interesante pa e pashentnan. Mientras tanto e fundacion a finalisa su plan strategico pa 2024 te cu 2026 pa asina logra su metanan. E organisacion ta completamente wordo sosteni financieramente pa e Nationale Vereniging Reuma Zorg Nederland y Stichting Reumazorg Nederland.