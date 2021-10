Dia 12 di october ta dia Internacional di Artritis cu na Aruba tambe ta wordo celebra den un forma humilde, unda lo para keto un rato y corda riba tur persona cu den un forma of otro ta sufri di artritis. Caribbean Arthritis Foundation ta un fundacion local cu recientemente a participa den e Biba Bida Expo di Cruz Cora Aruba cu un charla, cu a ser sosteni entre otro door di Dr. Rashidi Rellum, e prome reumatologo di Aruba, cu ta brinda servicio medico riba e tereno aki desde januari 2019.

E meta di a participa den e Biba Bida Expo tabata pa sigui informa nos grandinan riba e existencia di e fundacion aki, pero tambe cu den futuro sercano lo funda un asociacion pa pashentnan (patiënten vereniging) cu den un of otro forma ta sufri di artritis. Den e forma aki Caribbean Arthritis Foundation ta cumpli cu un di su metanan principal, pa tene tur pashent bon informa. Es mas, pa medio di e asociacion aki lo ehecuta charlanan informativo, organisa varios actividad fysico , pero tambe reunionnan social unda cu pashentnan por comparti nan experencia cu esnan cu lo desea pa ta miho informa. Caribbean Arthritis Foundation ta un fundacion cu tin un laso di cooperacion cu Reuma Zorg Nederland (RZN) y tambe ta miembro di EULAR (European Alliance of Assoacations for Rheumatology).

Pa mas informacion, por fabor bishita e siguiente website: www.caribbeanarthritisfoundation.org

Comments

comments