Caredanan di Matchbox y Hot Wheels diasabra awo

Diasabra awor 4 di November lo bay tin un evento specialmente pa nos muchanan na e facilidad di Fast Tracks Mini Drag. Ariba peticion di varios mayor cu tempo nan tabata chikito a yega di participa na caredanan di Matchbox y Hot Wheels, a dicidi di tene un evento pa asina duna e muchanan un chens pa bin pusta cu nan autonan Hot Wheels. E evento aki lo ta pa Matchbox Beginners, pues muchanan entre 6 y 12 aña y tur e autonan mester ta stock (pues manera nan a bin for di fabrica) y mester pisa 75 gram of menos. Kier pone enfasis cu e competencia aki ta pa e muchanan have fun pustando contra otro, pues nan mester ta presente pa inscribi y tambe durante di e careda pa hiba y busca nan mesun autonan. Inscripcion y roadtest lo tuma lugar Diabierna 3 di November di 6or di atardi pa 9or di anochi na pista di Fast Tracks mes (cual ta keda na Weg Fontein poco prome cu bo yega Palo Marga) y ta costa 5 florin pa un team di 4 auto y cada mucha por inscribi un maximo di 2 team riba su nomber.

Caredanan mes lo ta Diasabra 4 di November cuminsando pa 6or di atardi y si caba tempran lo tin oportunidad pa e mayornan core personal challenges contra otro despues di e careda di e muchanan. Tambe despues di e caredanan lo bay tin un sorpresa pa asina yama e temporada di Pasco y Fin di Aña bon bini. Pa mas informacion por bay riba e pagina di Facebook di Fast Tracks cual ta facebook.com/arubaminidrag of por yama of manda message na cell 742-7000.