Cardiologonan Hulandes lo yuda Aruba den procedimento di cateterisacion

Despues di hopi tempo, por fin hospital di Aruba ta conta cu su departamento di cateterisacion. Esaki tabata un necesidad grandi pa e departamento di Cardiologia na Aruba. Dr. Rinse van der Schaaf ta amplia.

Gobierno di Aruba a pidi cardiologonan di Hulanda, pa studia e posibilidad pa nan por bin yuda nan coleganan na Aruba, pa set up un centro di cardiologia na Aruba. Na 2015 a traha un rapport pa wak e posibilidadnnan. Y esaki a resulta di ta positivo.

Despues di hopi trabao di un ekipo grandi, y varios estudio, cardiologonan a logra di haci e prome operacion. E ta un procedimento caminda cu un cathether, dus un corta chikito, ta wordo instala na e pols di e persona, of den e area di e lies, pa asina yega na e curason. Esaki ta den caso cu e pashent cu su klepnan di curason ta cera.

Aruba tin hopi mas casonan cu Hulanda, y esaki ta pa motibo di presion halto, diabetes, obesidad. Mescos cu ta personanan cu problema cu riñon tambe ta kom voor mas na Aruba cu na Hulanda. E procedimento a bay mescos cu na Hulanda. Y esaki ta un señal cu e pashent no tin mester di wordo manda Colombia of Miami.

Den hopi caso, e pashentnan no ta sinti nan mes comfortable cu nan tin cu bay afo. Pa es motibo aki tambe, dokternan di Aruba a reuni y busca e posibilidad pa haci e tipo di operacionnan akin a Aruba mes, segun dr. Rinse van der Schaaf.

