Carchinan pa Aruba Caiso & Soca Monarch 2020 ta na benta awor

Esaki ta un siman masha excitante pa loke ta Aruba Caiso & Soca Monarch 2020. Stichting Musica ta informa cu kaarchinan di entrada pa ACSM2020 ta na benta awor na Citgo Boulevard, Citgo Palm Beach, Citgo Ponton, Citgo Santa Cruz y Citgo Essoville.

Ta posibel pa cumpra kaarchi pa cada anochi separa na balor di Afl. 25 pa cada anochi di Prefinals y tambe pa e Caiso Finals y Super Saturday Soca Finals na balor di Afl. 50 pa cada un. Sinembargo, e recomendacion ta pa cumpra e package na prijs special di Afl 85 cu entrada pa tur 5 anochi di e festival.

Diaranson awor, dia 22 di januari 2020, e participantenan na ACSM2020 lo ta conoci. For di 7’or di anochi bandanan y participantenan ta invita pa “Meet The Press” na Centro di Bario Brazil. Na final di e anochi aki lo tira lot pa revela e line up di Prefinals.

Tur band leaders ta na altura cu mester entrega formulario di registracion, band list completo, letra y tur otro rekisito na tempo pa asina segura un proceso lihe y corecto. Stichting Musica ta gradici tur band leaders cu ya caba a entrega nan documentonan via e-mail y ta brinda e ultimo oportunidad pa inscribi riba diaranson, 22 di januari na Centro di Bario Brazil.

Manera ta custumber, ta anticipa cu tur banda lo yega na e anochi di registracion final yen di buya y den forma creativo. Durante di e anochi aki lo tira lot pa Festival di Tumba tambe pa asina facilita e schedule di e bandanan ya cu mayoria ta participa na ambos festival.

Varios radio emisora y medio di prensa lo cubri e evento di registracion “live”. Publico en general ta bonbini pa asisti e evento aki na CBB of pa sigi e desaroyo via nan medio preferi.

E resultado oficial di e registracion lo wordo publica riba e Facebook page di Stichting Musica despues di haci un control final.

Probecha y cumpra bo package pa drenta Aruba Carnival & Entertainment Village desde dia 27 di januari te cu dia 1 di februari. Aruba Caiso & Soca Monarch 2020 ta cla pa ranca sali!

