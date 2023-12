Internacional: E carabineronan di Chile a confirma dialuna e hallazgo di e curpanan di tres andinista cu tabata desapareci, den e cero Marmolejo, Cordillera de los Andes. Ta trata di e tres andinistanan Argentino cu tabata busca for di diaranson den e mesun zona limite aki entre ambos pais Vice-presidente electo di Argentina, Victoria Villarruel, a pidi ayudo na presidente Gabriel Boric pa nan rescate.

“Despues di e despliege di nos ekipo multidisciplinario den e sero, specificamente Sero Marmolejo, e Carabineronan di e Grupo di Operacion Policial Special GOPE, a haya curpa di e tres andinistanan cu tabata desapareci, actualmente ta realisando tur trabao p’e extraccion di nan,” e forsa di siguridad Chileno a informa.

Segun autoridad di Buenos Aires a reporta, a identifica e personanan como Raul Espir, intentende di General San Martin den e provincia di La Pampa; Sergio Berardo di e mesun luga y e guia Ignacio Lucero, for di e provincia di Mendoza. Nan tres a cuminsa cu nan biahe dia 22 di november, compaña pa otro escalado, tur dispuesto pa subi e sero aki di 6108 meter di haltura, di e banda Mendocino den e departamento di Tunuyan. Diaranson ultimo, e tresnan aki a haci nan ultimo contacto via GPS for di 5800 meter. Un dia prome, e resto di e expedicion a keda atras debi na e condicionnan climatico adverso.