Caponan di droga ta habri stoma di mula pa recupera droga cu a rementa

MADRID, Spaña- E mundo di narcotrafico semper a busca formanana nobo pa hiba droga pa otro paisnan. Un di esun mas conoci ta e negoshi di “mula”. Esaki ta personanan cu ta guli bolita pa asina pasa dor di Douane.

Esaki ta e negoshi cu Heriberto Reyes, alias ‘Yoni’, tabata ti. Yoni ta un narcotraficante cu for di 2011 ta manda droga for di Republica Dominicana pa Europa. Pa esaki e tabata tin un servicio di ‘mula’. Pero uno mas sofistica: e tabata haci uzo di adictonan cu tabata debe placa, pa asina no mester paganan pa e servicio riesgoso aki.

Un di e personanan aki ta Fernando Bernardo, di 39 aña cu a fayece na 2014. E homber tabata traha cu Reyes pa algun aña caba y durante e tempo ey el a crea un debe di mas di 16 mil dollar. Pa por sali for di e debe aki, Bernardo tabata biaha cu droga den su stoma dos biaha pa luna for di e isla pa Spaña y di eynan pa Suisa.

Pero dia 7 di juli, 2014, algo a bay robes. Despues di a guli 67 capsula, cu ta mas di dos liber di cocaina, el a cuminsa sinti su curpa malo. Un di e bolitanan a rementa den su curpa: el a cuminsa saca y tabata tembla. P’esey el a pidi yudansa na e tres supuesto narcotraficantenan cu tabata cun’e, pero nan no a yama ambulance.

Esaki ta e relato di Ministerio Publico di Spaña, caminda cu e huicio contra di Reyes, y su colaboradornan: Benjamín Guzman, Alexander Mendez y Alba Leidy Cabrera, subrina di Reyes, tur di nacionalidad Dominicano.

Segun e relato hudicial, na luga di busca yudansa , e complicenan di Reyes a yam’e. Su ordo tabata masha cla: cumpra handschoen y saconan di sushi, segun e cadena Ser.

Reyes mientras tanto a bay caminda cu su complicenan tabata ta cu e ‘mula’. Ora cu el a yega, despues di a laga Bernardo muri, e capo a practica un laparotomia: nan a habri su stoma pa asina yega na su tripanan y recupera e capsulanan.

Pero e crimen no a caba eynan. Unabes cu nan a haya e droga bek, e tres otro acusadonan a “decapita y desmembra e cadaver, partiendo e diferente partinan di e curpa den varios sacaonan di plastic cu nan a pone den un maleta”.

Cu e curpa descuartisa, e capo a biaha pa Francia y eynan a deshaci di dje den un mondi di Tarnes, zuidoost di e pais.

Di eynan el a sigui su biaha pa Suisa, cu e proposito di bende e droga. Sin embargo, polis a detene na e frontera ora cu nan a descubri e capsulanan. El a wordo condena na cuatro aña pa narcotrafico an maart 2016.

Su nomber a bolbe bin dilanti momento cu autoridadnan a recobra e curpa di Bernardo na Francia. Durante e autopsia a bin haya e paketenan di droga identico na esunnan cu a confisca for di Reyes na e frontera Suiso.

Husticia Spaño ta acusa e detenidonan di un delito contra di salud publico y otro di homicidio. P’esey el a pidi 30 aña di prizon pa e supuesto lider di e red y 24 aña pa e otro tresnan.

E huicio a cuminsa na Spaña y tur e acusadonan ta nenga di ta meti den e morto di Bernardo, pero nan declaracionnan ta yena cu contradiccionnan.

Fuente: https://www.univision.com

Comments

comments