Capitan Portuario di Freewinds ta bisa cu awor ta e ora pa pone mas enfasis riba prevencion

Awor cu casonan di COVID-19 a aumenta drastico y mas turista ta yega nos isla, capitan portuario di Freewinds ta urgi nos poblacion pa aplica e reglanan basico di prevencion.

Desde cu Covid-19 a wordo declara un pandemico, Freewinds a promove prevención como e yabi pa surpasa e temporada difícil aki sano y salvo.

Ora e pandemico a cuminsa, e medidanan mas efectivo a wordo investiga pa sigura e seguridad di miembronan di nos iglesia y su parroqianonan, y esakinan a wordo implementa internacionalmente como protocol bou direccion di e líder eclesiastico di Scienciologia Sr. David Miscavige.

Pa haci e información preventivo ampliamente obtenibel, E Iglesia di Sciensiologia a publica 3 foyeto educacional : : How to Keep Yourself & Others Well, How to Protect Yourself & Others with a Mask & Gloves y How to Prevent the Spread of Illness with Isolation.

Na April y mei, Ministerio di Boluntario di Freewinds bou direccion di e capitan portuario, a distribui 96.000 copia di e foyetonan aki den tur bario di Aruba. E mensahe di esnan cu a ricibi e foyetonan tawata: E informacion aki ta hopi necesario, hasta Te;earuba a promove e foyetonan aki den un entrevista cu e capitan portuario, Sr. Ken Weber.

( E foyetonan aki por wordo lesa riba internet of por download esaki gratis na Spaño, Hulandes, Ingles y 18 otro idioma na How to Stay Well Prevention Resource Center riba Scientology Website. Akinan tambe tin mas di un dozijn videos ilustrando e información clave, facilitando e comprensión di kiko ta un virus, con e ta plama, y e acción cu un persona por tuma pa proteha su mes y su famia.

( www.scientology.org/staywell)

Debi na e situación actual e Capitan Portuario y su personal di Freewinds a subi caya atrobe, reuniendo cu oficialnan clave y otro lidernan den comunidad presentando videonan único y infographics c uta mustra cu prevención ta emensahe clave pa stop di plama COVIS-19, cu e moto den mente” un ons di prevención ta bal un kilo di sanacion.”

Prueba di esaki ta e Misanan di Scienciologia rond mundo, incluyendo Freewinds, na unda nan a manmtene protocolnan estricto desde comienzo di e pandemico y e resultado ta milagroso, ni un persona a bira malo.

E Motonave Freewinds ta un refugio religioso pa Scientologists. Como un centro di iluminación, e ta un lugar na unda bidanan ta transforma. Su ambiento trankilo y amicabel ta bin di paden, di du oficialnan y su tripulación y ta den e espíritu aki nan ta traha pa mantene Aruba sigur y avanzando pa un futuro mas briyante y prospero. Pa sa mas di Freewinds busca Inside Scientology: The Freewinds riba Scientology Network. ( www.scientology.tv/series/inside-scientology/freewinds.html)

Un di e oficialnan cu nos a bishita a bisa:” MI kier pa Aruba ta un ehempel pa resto di mundo den combatimento di COVID-19”

Pesey e ta usando e material aki pa urgi e pueblo di Aruba pa tuma e medidanan di prevención necesario pa stop e resurgencia aki.

