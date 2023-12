Parlamento di Bern, capital di Suisa, ta studiando un plan pa permiti e benta di cocaina pa uzo recreativo, Reuters ta informa.

“Nos ta leu di un posibel legalisacion, pero nos no mester busca enfoke nobo,” Eva Chen, miembro di e Conseho di Bern, cita p’e agencia.

E cuestion a surgi memey di critica di algun politico y experto di e prohibicionnan pa ta ineficaz. “E guera contra droga a fracasa y nos tin cu busca idea nobo,” Chen a expone. “E control y e legalisacion por ta miho cu e simpel represion,” el a agrega.

Di su parti, Thilo Beck, di e Centro Arud di Medicina di Adiccion, a bisa cu “cocaina no ta saludabel, pero e realidad ta cu hende ta consum’e.” “Nos no por cambia esey, pa cual nos mester purba garantisa cu hende uz’e di e manera mas sigur y menos dañino,” el a insisti.

Den e contexto aki, e expertonan ta preocupa p’e peligernan potencial di e descriminalisacion di e droga. “Cocaina ta un di e substancianan mas adictivo cu ta conoci,” Boris Quednow, lider di e grupo di e Centro di investigacion Psikiatrico di e Universidad di Zurich a afirma, advertiendo riba posibel daño cardiaco, accidente celebrovascular, depresion y ansiedad.

Mientrastanto, Suisa tin un di e nivelnan mas halto di consumo di cocaina na Europa, cu Zurich, Basilea y Geneve entre e 10 principal ciudadnan di e region cu mayor indice di consumo di e droga aki.



Di un otro banda, prijs di cocaina a reduci considerablemente, segun e organisacion no gubernamental Addiction Switzerland. “Actualmente nos tin hopi cocaina na Suisa, riba e prijsnan mas barata y cu e mayor calidad cu hamas nos a yega di mira,” e subdirector di Adiction Switzerland, Frank Zobel, a splica. “Awendia por logra haya un dosis di cocaina pa mas of menos 10 franc, no hopi mas cu prijs di un cerbes,” el a añadi.

EHEMPEL DI OTRO PAIS

N’e mesun momento, hopi pais Europeo, incluyendo Italia, Spaña y Portugal, ya no ta impone pena di prizon pa posesion di droga manera cocaina, aunke den ningun a yega asina leu manera e proposicion cu ta wordo debati na Bern, Reuters a señala.

Igualmente, e maneho contra droga na otro parti di mundo ta evolucionando manera, por ehempel, den e estado Mericano di Oregon, caminda a despenalisa posesion di cantidad chikito di cocaina na 2021, na fabor di e tratamento contra e tipo di droga aki.